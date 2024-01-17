Безопасный сон новорожденного ребенка – что важно знать

Безопасный сон новорожденного ребёнка – это укладывание малыша спать таким образом, чтобы защитить его от таких опасностей, как удушье и синдрома внезапной детской смерти (также называемый СВДС). СВДС – это необъяснимая смерть ребёнка в возрасте до 1 года, и СВДС обычно возникает, когда ребёнок спит. Мы поговорили с Ольгой Шустицкой, перинатальным психологом, продюсером бесплатной Школы мам «Олант» обо всех важных аспектах, которые нужно знать про сон новорожденного ребёнка.

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Сколько времени нужно спать ребёнку в разном возрасте?

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Новорожденные дети спят по 18–22 часа. Казалось бы – как много, но на практике мамы, зная эти цифры, впадают в тревогу: мой малыш не спит вообще! На самом деле, ребёнок спит фрагментарно, но постоянно – у ребёнка закрыты глазки – значит, он спит! Ест с закрытыми глазками – спит, какает с закрытыми глазками – спит, носите его на ручках, он закрыл глазки – спит. Таким образом, он и добирает свои 18 часов.

Где должен спать ребёнок?

Сразу делим пространство: ночной сон только в детской кроватке в комнате родителей до 1 года, дневной сон может быть в коляске, в автокресле, в кроватке или у мамы на ручках.

Матрас, подушка, одеяло, постельное бельё для новорожденного – что важно знать?

Для детской кроватки нужны только 3 вещи: кровать, матрас и простынка на резинке.

Подушки представляют опасность для грудничков, так как они могут заблокировать дыхательные пути и вызвать перегрев тела младенца, у которого ещё не выработана естественная терморегуляция. Её отсутствие необходимо для правильного формирования будущих изгибов позвоночника и для укрепления шейных мышц. И, наконец, это не гигиенично для детей из-за срыгивания/слюней/потливости.

Современная педиатрия не рекомендует использовать одеяла для грудничка во время ночного сна. В нём кроха может запутаться или случайно натянуть себе на лицо. Полноценное одеяло должно появиться у малыша после 1,5–2 лет. Если есть необходимость использовать одеяло в помещении, где температура ниже +18, то одеяло не должно накрывать ребёнка выше середины туловища. Концы одеяла следует заправить под матрас.

Матрас выбираем дышащий, так же, как и наматрасник – ни в коем случае не используем клеёнку или одноразовую пеленку на кроватке – они не пропускают воздух, а значит, кожа малыша будет подвергаться прению.

Как выбрать кроватку?

Кроватку выбираем в зависимости от габаритов и условий в квартире: это может быть приставная кроватка, небольшая люлька или кровать-трансформер для детей от рождения и до 12 лет.

Розетки, отопительные батареи, телевизоры и т. д. – что может быть рядом с детской кроваткой, а что нет?

Детская кроватка должна стоять не у окна, отопительных приборов, под полками, часами или картинами. Если кроватка стоит у стены, то стена должна быть совершенно пустой.

Совместный сон – можно ли укладывать новорожденного спать с собой взрослым?

Конечно, совместный сон – идеальное решение для родителей с новорожденным. Но совместный сон – не только сон в одной кровати с мамой, но и сон в приставной кроватке, и такой вариант нравится почти всем родителям: ребёнок спит рядом с мамой, но у него своё спальное место. Обязательно ознакомьтесь с правилами безопасного совместного сна, прежде чем его обустраивать.

Какую температуру следует поддерживать в комнате, где спит ребёнок?

Идеальный климат для новорожденных – температура воздуха 20 градусов, влажность 50%. В таком климате у ребёнка не пересыхает кожа, а, значит, меньше подвергается трещинам и раздражению, лучше дышит носик, а, значит, ему проще и лучше спать. Старайтесь придерживаться этого правила, чтобы обеспечить ребёнку идеальную терморегуляцию во сне.

Кокон для сна – может ли заменить кроватку в первые пару месяцев?

Коконы, шезлонги, как и другие приспособления для дневного отдыха – прекрасные мамины помощники, помогающие освободить мамины руки на некоторое время. Главное – соблюдать правила безопасности: не ставить их на высокие поверхности, а только на пол и/или диван, кровать, не переносить вместе с ребёнком, не держать там ребёнка 24/7 и использовать только днём и только под присмотром взрослого. Сон ночью в кроватке – только на ровной упругой поверхности.

Сон в слинге, переноске или автокресле – почему не стоит злоупотреблять этими предметами?

Сон в слинге или автокресле естественно будет, если вы перемещаетесь в машине или гуляете со слингом. И так же, как и с коляской или шезлонгом – это одно из мест для дневного отдыха под присмотром взрослого.

В каком возрасте ребёнку можно положить игрушки в кроватку?

Кровать – место только для сна, а не для еды, игр или развития, поэтому детям раннего возраста игрушки небезопасны, а потом будут отвлекать от сна. Любимую игрушку-обнимашку можно укладывать спать вместе с ребёнком с года.

Стоит ли купить бортики в кроватку?

Бортики запрещены во многих странах, у нас педиатры тоже просят отказаться от бортиков в детские кроватки. Эти приспособления, помимо

пыли, предотвращения циркуляции воздуха в кроватке, могут служить и причиной удушья у детей.

Как безопасно укладывать малыша спать?

Лёжа на боку, у ребёнка есть риск перевернуться (даже будучи зафиксированным позиционерами) лицом в кровать и задохнуться, в положении на животе такой риск ещё больше; кроме того, грудь и живот не могут естественно двигаться. Единственное безопасное положение ребёнка для сна до 4–5 месяцев – на спине. В таком положении нет риска удушья, все органы работают правильно, а физиологическое расположение пищевода под трахеей не даёт ребёнку захлебнуться при срыгивании.

Как одевать ребёнка для сна? Стоит ли пеленать ребёнка перед сном?

При температуре в комнате +20 градусов ребёнку достаточно одного слоя хлопковой одежды. Например, комбинезончик из хлопка или боди и ползунки. Пеленание помогает большинству детей почувствовать себя в безопасности и комфорте, но пеленать стоит только на сон, не туго и только до 2–3 месяцев.

Стоит ли давать соску?

Согласно исследованиям и программе «Сон на спине» использование пустышки уменьшает риск СВДС. Но есть вы не используете пустышку, то специально её вводить не стоит.

Как грудное вскармливание влияет на безопасный сон?

Это нормально – кормить ребёнка грудью в своей постели. Прежде чем приступить к кормлению, уберите все постельные принадлежности и подушки со своей кровати на случай, если вы заснёте. Если вы всё-таки заснёте, переложите ребёнка в его кроватку, как только проснётесь. Кормить ребёнка грудью в постели безопаснее, чем на диване или мягком кресле.

Существуют ли другие способы помочь снизить риск опасностей для сна вашего ребёнка, включая СВДС?

Да. Убедитесь, что ваш ребёнок получил все необходимые прививки. Эти прививки помогают защитить от серьёзных детских заболеваний и могут помочь предотвратить СВДС. Все дети должны быть вакцинированы ради их собственного здоровья и для того, чтобы они не передавали инфекции другим.

Не курите и держите своего ребёнка подальше от других курильщиков и пассивного курения (дыма от чужих сигарет, сигар и трубок). Дети, живущие с курильщиками, подвергаются повышенному риску развития СВДС. Следите за тем, чтобы в вашем доме и машине не курили.

Не курите, не употребляйте алкоголь и не принимайте вредные лекарства во время беременности. Дети матерей, которые занимаются подобными вещами, подвергаются повышенному риску развития СВДС.

Проходите все дородовые осмотры во время беременности. Дети матерей, которые не получают регулярного дородового ухода, подвергаются повышенному риску СВДС.

Может ли распорядок дня перед сном помочь ребёнку уснуть? Как подготовить ребёнка ко сну?

Режима у новорожденных ещё нет, мелатонин начинает вырабатываться только с 3–4 месяцев, но помогать малышу мы можем, особенно на ночной сон: используем шторы с затемнением, спокойные действия, тихие разговоры, приглушённый свет. Тогда как днём делать темно и тихо на сны ребенка не нужно,

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