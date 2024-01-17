Детей мигрантов будут адаптировать для учебы в российских школах

В России разработают меры адаптации детей мигрантов для учебы в отечественных школах. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, следует из перечня, опубликованного на сайте Кремля 17 января.

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Представить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов должны до 1 июля кабмин совместно с Администрацией президента, уполномоченным по правам ребенка и Советом по развитию гражданского общества и правам человека, следует из документа.

В конце декабря в Госдуме состоялись парламентские слушания, посвященные приоритетам национальной политики страны. В частности, участники слушаний указали на необходимость ввести квотирование на детей мигрантов в российских школах. В школах есть классы, которые практически полностью состоят из детей, не знающих русский, и учителя просто не могут выполнять свою работу.

14 ноября глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал проведение диагностики уровня владения русским языком для детей мигрантов в школах. По результатам могут быть назначены дополнительные часы для изучения предмета, сообщил он.