Хирург предложил запретить продажу магнитных шариков и Lego в качестве детских игрушек
Оказавшись в кишечнике у ребёнка, детали могут стать причиной перфорации и перитонита.
Опасны также батарейки и магниты на холодильник. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель хирургической службы детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой Виктор Шеин.
«Продаются такие развивающие игрушки, которые состоят из магнитных шариков. Продажа таких изделий и покупка родителями таких изделий очень опасна для детей. К сожалению, особенно маленькие дети, они всё тащат в рот. У нас бывают случаи, когда длительно стоящие магниты приклеивались друг к другу и вызывали перфорацию кишечника, развивав перитонит. Это не только игрушки, но и магниты, которые привешивают чаще всего на холодильник. Когда отваливается этот магнитик, ребёнок тоже может проглотить. Мой совет родителям такой: подумайте о детях. Даже взрослые дети, к сожалению, глотают эти магниты. Я бы запретил выпуск таких игрушек для детей, что магнитных, что электробатарейки, которые в машинках. К сожалению, и Lego тоже».
Если ребёнок отказывается от еды, у него рвота и боли в животе, врач рекомендовал немедленно обратиться за медицинской помощью. Эти симптомы могут указывать на инородный предмет в кишечнике.
Ранее врачи Ямала достали из ЖКТ ребёнка 17 магнитных шариков. Изначально у двухлетнего мальчика подозревали коронавирус. Как сообщает департамент здравоохранения региона, во время обследований медики обнаружили детали от магнитного конструктора. Часть осталась в желудке, а часть попала в кишечник и проделала отверстия в органах пищеварения. Сейчас пациент чувствует себя хорошо.