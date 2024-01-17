Хирург предложил запретить продажу магнитных шариков и Lego в качестве детских игрушек

«Продаются такие развивающие игрушки, которые состоят из магнитных шариков. Продажа таких изделий и покупка родителями таких изделий очень опасна для детей. К сожалению, особенно маленькие дети, они всё тащат в рот. У нас бывают случаи, когда длительно стоящие магниты приклеивались друг к другу и вызывали перфорацию кишечника, развивав перитонит. Это не только игрушки, но и магниты, которые привешивают чаще всего на холодильник. Когда отваливается этот магнитик, ребёнок тоже может проглотить. Мой совет родителям такой: подумайте о детях. Даже взрослые дети, к сожалению, глотают эти магниты. Я бы запретил выпуск таких игрушек для детей, что магнитных, что электробатарейки, которые в машинках. К сожалению, и Lego тоже».