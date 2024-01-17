Изобретение 13-летнего школьника из Бора показали на Первом канале

Изобретение 13-летнего Димы Журавлева из Бора показали на Первом канале. Выпуск вышел в эфир программы «Доброе утро» (0+) 17 января.

© Нижегородская правда

Нижегородский школьник разработал прототип сейфа из фанеры с двухфакторной аутентификацией.

Особенность изобретения — смена основного и дополнительного паролей каждые 30 секунд. Узнать защитный код можно из приложения, которое Дима тоже самостоятельно программирует.

«Есть два типа сейфа — один дешевый и ненадежный, второй — дорогой и надежный. Я же хочу сделать сейф, который будет дешевым и надежным одновременно», — пояснил подросток.