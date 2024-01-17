Для родителей буллеров предлагают ввести штрафы
От 30% до 50% российских детей, по разным данным, сталкиваются с травлей и издевательствами в школах. В Госдуме уверены: проблему растущей подростковой агрессии необходимо решать в том числе законодательно. Парламентарии разработали предварительную редакцию законопроекта о профилактике буллинга в школах. Теперь документу предстоит пройти экспертное и общественное обсуждение, по итогам которых проект доработают.
В числе прочего для родителей буллеров предлагают ввести штрафы. Однако, по мнению председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, это не поспособствует решению проблемы буллинга. Об этом она рассказала Авторадио.
«В данном случае лучшее решение - это формирование позитивного информационного пространства, в котором находятся наши дети. И также улучшение отношений семьи. Потому что ребенок транслирует то, что вкладывают в него родители, то, что он видит в медиасреде. По этой причине, если родители, которые не знают, как обращаться к ребенку, еще получат штраф, то это может привести к тому, что они еще больше этого ребенка будут наказывать, и он еще больше будет вымещать свою агрессию на окружающих. Поэтому здесь нам нужно прежде всего обращаться ко взрослым, но не в плане наказания и штрафов, а в плане максимального донесения до них информации, которая имеет такое большое значение. Чтобы родители имели возможность влиять на детей опять-таки не с помощью кнута, а исключительно с помощью созидания».
Сейчас со школьниками, которые травят товарищей, практически невозможно провести индивидуально-профилактическую работу. Закон о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не включает категорию «буллер».