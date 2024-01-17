Для родителей буллеров предлагают ввести штрафы

«В данном случае лучшее решение - это формирование позитивного информационного пространства, в котором находятся наши дети. И также улучшение отношений семьи. Потому что ребенок транслирует то, что вкладывают в него родители, то, что он видит в медиасреде. По этой причине, если родители, которые не знают, как обращаться к ребенку, еще получат штраф, то это может привести к тому, что они еще больше этого ребенка будут наказывать, и он еще больше будет вымещать свою агрессию на окружающих. Поэтому здесь нам нужно прежде всего обращаться ко взрослым, но не в плане наказания и штрафов, а в плане максимального донесения до них информации, которая имеет такое большое значение. Чтобы родители имели возможность влиять на детей опять-таки не с помощью кнута, а исключительно с помощью созидания».