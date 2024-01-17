Психолог рассказала, как стать авторитетом для ребенка

«Проанализируйте те фразы и слова, которые вы чаще всего используете в обращении к ребёнку. Поймите, чего в этих словах больше — поучения, чтения нотаций, критики, недовольства либо же больше созидательного общения, когда вы хвалите, советуетесь, спрашиваете его мнение, интересуетесь его жизнью», — посоветовала психолог.