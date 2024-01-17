Как в школах Москвы оценивают учебные достижения школьников

Столичные школьники, родители и педагоги могут объективно оценивать результаты учащихся благодаря независимым диагностикам учебных достижений. Подробности рассказали в департаменте образования и науки Москвы.

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"В московских школах мы выстроили систему независимой оценки знаний школьников, аналогов которой нет нигде, - рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Александр Молотков. - Начиная с 5 класса ребята проходят независимые диагностики по учебным предметам, которые помогают определить, насколько хорошо они их знают, на что следует обратить внимание, а также получить рекомендации по обучению и в дальнейшем определиться с выбором предпрофессионального класса и будущей профессии. Важно, что диагностики - это не только инструмент оценивания знаний, но и помощи в выявлении и своевременном устранении дефицитов. Результаты диагностик доступны родителям в персональных рассылках. Их также видят учителя, которые помогают школьникам преодолеть сложности в обучении и стать успешными",

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Разрабатывают материалы для проведения диагностик эксперты, они же проверяют материалы. А объективность проведения диагностических работ обеспечивают независимые наблюдатели.

Например, учащиеся 5-6-х классов выполняют на компьютерах обязательные диагностики функциональной грамотности: читательской, математической и естественно-научной. В 5-м классе проводится комплексная диагностика функциональной грамотности, в 6-м - отдельно читательской и математической.

Ученики 5-8-х классов проходят обязательные предметные диагностики. В 5-х классах диагностики проводят по иностранному языку, в 7-8-х - по математике и русскому языку.

Еще один предмет для пятиклассников и шестиклассников выбирается методом жеребьевки, а для семиклассников таких предметов два. В 8-х классах ученики самостоятельно выбирают еще два предмета для диагностики. Учителя рекомендуют остановить выбор на тех, которые через год они планируют сдавать на ОГЭ.

Во втором классе дети проходят диагностику читательской грамотности, они выполняют работу на бланках, в четвертом - диагностики по русскому языку, математике и окружающему миру - участники выполняют их либо на компьютере, либо на бланках. В 9-10-х классах школьники выполняют работы по русскому языку и математике только на компьютерах.

Для учащихся 8-11-х классов проходит диагностика информационной безопасности.

Независимые диагностики проводятся и в школах - участниках проектов предпрофессионального образования и профильного обучения - инженерных, медицинских, психолого-педагогических, предпринимательских классах, медиаклассах, ИТ-классах, для участников проектов "Математическая вертикаль" и "Математическая вертикаль ПЛЮС", "ИТ-вертикаль" и "Естественно-научная вертикаль".

Кстати, диагностики в образовательных организациях столицы в течение учебного года проводит Московский центр качества образования. С примерами заданий диагностических работ можно ознакомиться на сайте центра, в разделе "Мониторинг и диагностика", где опубликованы демоверсии, а также все необходимые материалы по подготовке и ее проведению.