Заключение психологов: наличие братьев и сестер влияет на психику детей

Исследование среди более чем 18 тысяч школьников из США и Китая показало, что количество детей в семье связано с психическим благополучием подростков. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Family Issues.

© Кадр из фильма "Один дома"

Ученые провели анализ данных более чем 9400 восьмиклассников из Китая и 9100 из США в возрасте 14 лет. Результаты исследования показали, что у подростков с более большим числом братьев и сестер психологические показатели были хуже. Особенно негативно влияла разница в возрасте между ребенком и старшими детьми. Это важное открытие, учитывая демографический переход во многих странах и уменьшение средних размеров семей.

Большее количество братьев и сестер в семье может негативно сказываться на эмоциональном состоянии подростков, а также на их общем благополучии и учебной продуктивности в школе. Интересно, что подобный тренд отмечен не только в США, но и в Китае, несмотря на их культурные различия и политику ограничения на количество детей. Эти данные указывают на универсальность полученных результатов и вызывают вопросы о влиянии числа детей в семье на психологическое состояние подростков.

Китайские подростки, в среднем, имеют меньше братьев и сестер (0,899 против 1,661) и чаще являются единственными детьми в семье (более трети). Однако, 76% китайских детей выросли с обоими родителями, в то время как в США этот процент составил 57%.