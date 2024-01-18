Педиатр указал на возможность остановки сердца у детей при купании в проруби

Купание в проруби, без которого не обходится празднование Крещения Господня, должно укреплять не только духовные силы взрослых и детей, но и не вредить их здоровью, поэтому в эти дни специалисты Научно-исследовательского клинического института детства советуют придерживаться ряда правил. Об этом рассказала пресс-служба Минздрава Московской области.

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По мнению медиков, купание в ледяной воде иногда представляет опасность для ребенка, поэтому родители должны хорошо подумать, прежде чем погружать свое чадо в крещенскую иордань.

«Детский организм еще не сформировал систему терморегуляции. Резкий перепад температур и стресс могут вызвать сбой в дыхании и остановку сердца. Детей до трех лет вообще не стоит окунать в холодную воду, максимум - можно обтереть. Кроме того, не рекомендуется окунаться беременным женщинам и детям младше 12 лет», - уточнил замглавврача НИКИ детства, педиатр Антон Жильцов.

По мнению медика, не стоит настаивать и в купании подростков, поскольку молодые люди должны осознанно и самостоятельно принять решение о погружении в прорубь. В любом случае родители должны быть уверены, что их ребенок на момент купания в ледяной купели абсолютно здоров. Еще лучше, если он до этого закаливался в домашних условиях, принимая контрастный душ. И уж, конечно, приближаться к проруби дети должны только в сопровождении взрослых.