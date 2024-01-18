Правила поведения в рабочих и родительских чатах: как не нарваться на оскорбления

Чаты активно распространяются по всем сферам нашей жизни: рабочие, родительские, домовые и другие. Психолог Ершов рассказал «ФедералПресс», каких правил стоит придерживаться и как избежать конфликтов.

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«Прежде чем как-то реагировать на возмутителей спокойствия, надо вспомнить главное, что отличает онлайн-чат от группового совещания в очном формате: в чате вы всегда можете взять паузу! Это в очном общении в ответ на оскорбление вы вынуждены как-то ответить прямо сейчас под прицелом оценивающих взглядов всей группы. В чате же вы можете просто проигнорировать выпады в свой адрес, как будто вы их и не прочитали», – сказал психолог.

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Александр Ершов отмечает, что многие не могут стерпеть несправедливых нападок в свой адрес, считая обязательным что-то ответить под стать обидчику. Но, по его мнению, наилучшей альтернативой будет игнорирование.

Тем не менее стоит серьезно относиться к сообщениям, которые несут угрозу жизни или репутационные риски. Так, например, благодаря бдительности мам из чатов были предотвращены серьезные преступления в школьной среде.

Но если вам хочется опубликовать в чате что-то не по теме, не будет лишним извиниться и объяснить, почему вы вынуждены нарушить правила чата.

«Одернуть кого-то вполне допустимо, если аргументировать это необходимостью уважения к остальным участникам группы. Но лучше одернуть не персонально, а обратиться ко всем участником с предложением, например, начинать свои сообщения с какого-либо смайлика, если это сообщение не несет смысловой нагрузки по главной теме чата. Тогда всем будет проще вылавливать полезную информацию и не отвлекаться на второстепенное», – говорит Александр.

По его словам, лучше всего будет излагать претензии в личных сообщениях, а благодарности и восторги выражать смайликами.

Психолог подчеркивает, что не стоит писать в соцсетях после употребления алкоголя, в стрессе или под медикаментами. Выпившие люди редко замечают свое состояние и зачастую попадают в неприятные ситуации. Поэтому стоит заручиться «предохранителем», например, предупреждающей запиской.