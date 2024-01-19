Единое пособие выплачивается родителям с месяца обращения за ним

Многие родители в январе продлевают единое пособие, которое было оформлено ими год назад. Согласно действующим правилам, Социальный фонд (СФР) назначает выплату на 12 месяцев. Чтобы продолжать получать средства по истечении этого периода, родителям нужно подать новое заявление в фонд. Это можно сделать за месяц до конца срока, на который установлена выплата пособия, то есть в течение 12-го месяца. Это дает семьям возможность получать финансовую поддержку непрерывно.

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Пример:

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Семья оформила пособие в январе 2023 года. Это значит, что продлить выплату можно уже начиная с декабря 2023-го. Если родители подали новое заявление в последнем месяце периода, на который было назначено единое пособие, то пособие будет продлено без перерыва, а первую выплату заново назначенного пособия родители получат по привычному для себя графику в феврале за январь – большинство детских пособий Соцфонда платится в новом месяце за предыдущий. В дальнейшем при безналичном зачислении на счет в банке выплата поступит 3-го числа месяца за предыдущий месяц, при доставке почтой – с 1-го по 25-е число за предыдущий месяц.

Не все родители заранее обращаются с заявлением на продление пособия. Если нет возможности подать новое заявление в последнем месяце периода его получения, это можно сделать в следующем месяце или позднее. В данном случае выплата пособия будет назначена с месяца обращения.

Пример:

Родители закончили получать единое пособие в декабре и не подали новое заявление на продление единого пособия. Если новое заявление на оформление пособия они подают в январе, то в этом случае выплата единого пособия при его одобрении, как и при первичном назначении, будет предоставляться с месяца обращения в течение 5 рабочих дней после назначения, а в дальнейшем – в единый выплатной день 3 числа за предыдущий месяц или при доставке почтой –с 1-го по 25-е число за предыдущий месяц.

Отметим, что при продлении пособия, как и при первичном назначении, Социальный фонд проверяет доходы и имущество семьи, чтобы определить ее нуждаемость в социальной поддержке. Для большинства получателей такая проверка проходит незаметно, поскольку фонд самостоятельно уточняет необходимые сведения. Некоторым родителям может прийти уведомление о том, что нужно представить отдельные документы.