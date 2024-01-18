Как выглядит 4-летняя девочка, которая взошла на Эверест: фото
Заре Шифре из Малайзии всего 4 года, но недавно она достигла того, чего большинство людей никогда не сделает за всю жизнь, — взошла на Эверест! Девочка установила мировой рекорд, став самым молодым человеком, добравшимся до базового лагеря на высоте 5300 метров над уровнем моря. Разумеется, отважная маленькая Зара покоряла вершину не в одиночку, а со своим папой и семилетним братом, передает британское издание Metro. Дэвид Шифра проверял насыщение крови своих детей кислородом на протяжении всего подъема.
Девочка была хорошо подготовлена к такому путешествию: ее тренируют с младенчества. Например, известно, что она никогда не купается в теплой воде, а иногда в ванну еще и добавляют лед.
На снимках из путешествия семейства четырехлетняя Зара и правда выглядит довольной и даже расслабленной. Удивительное рядом! Изучаем вдохновляющие фотографии вместе.
Кстати, предыдущий рекорд установила 5-летняя Приша Локеш Никаджу, которая взошла на Эверест в прошлом 2023 году.