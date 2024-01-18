В ожидании чуда: как точно определить беременность

Тест на беременность не всегда показывает реальный результат. О том, как определить в положении вы или нет, рассказал журнал «Клео.ру».

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Даже если тест показал заветные две полоски — не спешите с выводами, так как этот определитель имеет свои погрешности. Чтобы их минимизировать, а также узнать точный результат, предлагаем воспользоваться следующими советами.

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Для начала нужно выбрать тест: планшетный, струйный, цифровой или тест-полоска. Последний является самым простым и доступным. Нужно окунуть его в емкость с мочой и вытащить спустя 10 секунд. Как правило, тест показывает результат спустя 3 минуты. Планшетный тест похож на тест-полоску, только он в пластмассовом корпусе. Мочу нужно нанести с помощью пипетки. Чувствительность этого типа тестов выше, чем у предыдущего. Струйные тесты еще более точны — они могут показать наличие беременности за 3—4 дня до предполагаемых месячных. И, наконец, цифровой тест — может определить даже срок вашего интересного положения.

Немаловажное значение имеет время суток, в которое вы проводите тест. Лучшее время для этого действия — утро. В это время концентрация гормона ХГЧ наиболее высока. Также не следует пить воду за 3 часа до тестирования.

Обратить внимание следует и на свой цикл. Известно, что он может меняться и в зависимости от разных факторов для одной и той же женщины может «скакать». Овуляция обычно наступает спустя 14 дней после начала месячных. В этот день и в 2—3 последуещих дня оплодотворение наиболее вероятно. Так, в 1 день предполагаемой менструации можно получить достоверный результат.

Если тест оказался положительным, стоит сдать анализ на гормон ХГЧ для подтверждения. Также следует пройти осмотр врача и сдать дополнительные анализы, которые он назначит.

Тесты могут давать ошибочный результат, если:

- присутствуют патологии в организме и ХГЧ-продуцирующие опухоли;

- вы принимали препараты от бесплодия в период зачатия;

- на ранних сроках уровень ХГЧ может быть понижен,

- вы выпили много воды перед тестом;

- у вас нестабильный цикл;