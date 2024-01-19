Школьников хотят научить составлять родовое древо
В 2023 году представители движения «Волонтеры Победы» получили больше пяти тысяч запросов людей о восстановлении семейной истории и боевого пути родственников в годы Великой Отечественной войны. Эта тема особенно актуальна в 2024 году, объявленном Годом семьи. Поэтому зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила включить в цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» изучение семейных традиций и составление родового древа. Как стало известно «Парламентской газете», такой запрос она отправила главе Минпросвещения Сергею Кравцову.
Люди хотят знать своих предков
Каждый понедельник первым уроком во всех школах страны проходят «Разговоры о важном». Там детям рассказывают об истории России, праздничных датах, взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, о законодательстве и патриотизме.
На таких занятиях особенное внимание следует уделять семейным традициям, считает Ольга Занко. По ее словам, на уроках школьники могли бы узнать о государственной политике в этой сфере, составить родовое древо. «Составление семейного древа поможет укрепить связь между старшими и младшими поколениями, исполнить долг памяти перед своими предками», — сказала Занко «Парламентской газете». Детям будет интереснее изучать историю России через историю своей собственной семьи.
В запросе Сергею Кравцову депутат сообщила, что всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» с 2019 года воплощает в жизнь проект «Моя история». В 2023 году добровольцы рассмотрели больше пяти тысяч запросов от жителей России и других стран — они хотели бы восстановить семейную историю. Чаще всего люди интересуются, как составить свое семейное древо и узнать боевой путь родственника, который сражался в Великой Отечественной войне, как найти захоронения, фотографии родных.
«С каждым годом число обращений растет, а значит, в обществе есть такой запрос», — отметила в комментарии «Парламентской газете» исполнительный директор общественного движения Анастасия Рябова.
Если министр одобрит идею, об изучении семейной истории детям начнут рассказывать с осени 2024 года. «Волонтеры Победы» готовы оказать содействие в методическом сопровождении таких уроков и помочь восстановить семейное древо.
На урок семьеведения
В Комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержали инициативу.
«Изучение семейных традиций, родословной, «Разговоры о важном» — это все звенья одной цепи, — сказала «Парламентской газете» член комитета ТатьТатьяна Ларионова. — Такие уроки имеют огромное значение для пропаганды семейных ценностей».
Депутат отметила, что в плане на Год семьи, утвержденном Правительством, большое значение уделили урокам семьеведения, инициированным парламентариями. Их уже проводят во многих регионах и планируют внедрить по всей России. По словам Ларионовой, содержание этих занятий обсудили с научной общественностью, педагогическим сообществом, родителями, школьниками и студентами, Общественной палатой и уполномоченным по правам детей.
«Учителя, которые уже ведут такие уроки, рассказывали, насколько эффективна эта работа, какие есть проблемные точки, которые предстоит преодолеть», — сообщила парламентарий.
В марте — апреле Комитет по защите семьи проведет совместное заседание с Минпросвещения, где обсудят программу внедрения в школы этого курса.
Общественная палата прошлым летом провела опрос и 47 процентов респондентов поддержали идею введения уроков семьеведения, 34 процента — отнеслись к инициативе нейтрально.