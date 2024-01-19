Школьников хотят научить составлять родовое древо

В 2023 году представители движения «Волонтеры Победы» получили больше пяти тысяч запросов людей о восстановлении семейной истории и боевого пути родственников в годы Великой Отечественной войны. Эта тема особенно актуальна в 2024 году, объявленном Годом семьи. Поэтому зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила включить в цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» изучение семейных традиций и составление родового древа. Как стало известно «Парламентской газете», такой запрос она отправила главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

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Люди хотят знать своих предков

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Каждый понедельник первым уроком во всех школах страны проходят «Разговоры о важном». Там детям рассказывают об истории России, праздничных датах, взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, о законодательстве и патриотизме.

На таких занятиях особенное внимание следует уделять семейным традициям, считает Ольга Занко. По ее словам, на уроках школьники могли бы узнать о государственной политике в этой сфере, составить родовое древо. «Составление семейного древа поможет укрепить связь между старшими и младшими поколениями, исполнить долг памяти перед своими предками», — сказала Занко «Парламентской газете». Детям будет интереснее изучать историю России через историю своей собственной семьи.

В запросе Сергею Кравцову депутат сообщила, что всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» с 2019 года воплощает в жизнь проект «Моя история». В 2023 году добровольцы рассмотрели больше пяти тысяч запросов от жителей России и других стран — они хотели бы восстановить семейную историю. Чаще всего люди интересуются, как составить свое семейное древо и узнать боевой путь родственника, который сражался в Великой Отечественной войне, как найти захоронения, фотографии родных.

«С каждым годом число обращений растет, а значит, в обществе есть такой запрос», — отметила в комментарии «Парламентской газете» исполнительный директор общественного движения Анастасия Рябова.

Если министр одобрит идею, об изучении семейной истории детям начнут рассказывать с осени 2024 года. «Волонтеры Победы» готовы оказать содействие в методическом сопровождении таких уроков и помочь восстановить семейное древо.

На урок семьеведения

В Комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержали инициативу.

«Изучение семейных традиций, родословной, «Разговоры о важном» — это все звенья одной цепи, — сказала «Парламентской газете» член комитета ТатьТатьяна Ларионова. — Такие уроки имеют огромное значение для пропаганды семейных ценностей».

Депутат отметила, что в плане на Год семьи, утвержденном Правительством, большое значение уделили урокам семьеведения, инициированным парламентариями. Их уже проводят во многих регионах и планируют внедрить по всей России. По словам Ларионовой, содержание этих занятий обсудили с научной общественностью, педагогическим сообществом, родителями, школьниками и студентами, Общественной палатой и уполномоченным по правам детей.

«Учителя, которые уже ведут такие уроки, рассказывали, насколько эффективна эта работа, какие есть проблемные точки, которые предстоит преодолеть», — сообщила парламентарий.

В марте — апреле Комитет по защите семьи проведет совместное заседание с Минпросвещения, где обсудят программу внедрения в школы этого курса.