В английском городе сокращают класс из-за проблем с демографией

Крупная средняя школа в английском городе Мерсисайд закрывает набор в шестой класс из-за недостатка учеников. Об этом сообщает Liverpoolecho.

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На данный момент учебное учреждение предлагает двухлетние курсы для старшеклассников и обучение по профилю для шестиклассников. Это так называемый золотой стандарт британской системы образования. Однако потенциальных студентов очень мало. По этой причине школа закрыла свой шестой класс на неопределенное время.

«Совсем недавно нам пришлось реагировать на изменения в демографии, а также на изменения в том, что студенты хотят изучать – особенно для тех молодых людей, которые прогрессируют после того, как они закончили GCSE вместе с нами», — пояснил директор школы господин Кэссиди.

Глава школы объяснил, что католическую академию Святого Сердца ожидают большие перемены. Например, для поддержания шестиклассников у себя им придется задействовать ресурсы у других групп учащихся. По словам директора, это решение будет иметь некоторые кадровые последствия.

Также учреждение пересмотрит систему обучения старшеклассников, потому как у тех появились другие устремления и запросы. Школе предстоит подстраиваться под новые реалии.