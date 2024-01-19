Ученые: стресс в детстве может стать причиной ухудшения здоровья сосудов

Американские ученые из Южного университета Калифорнии в рамках исследования пришли к выводу, что испытанный в детстве стресс может стать причиной ухудшения работы сосудов. Данные исследования были опубликованы в Journal of the American Heart Association.

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По мнению ученых, перенесенный в подростковые годы стресс может в будущем привести к повышенному кровеносному давлению и даже ожирению. Свои исследования они базировали на статистических данных наблюдения за состоянием здоровья 276 детей, которых предварительно поделили на несколько групп — от высокого до низкого уровня эмоциональных потрясений.

В ходе анализа удалось установить, что повышенный уровень стресса в детском возрасте может стать причиной ухудшенного состояния сосудов и более высокого систолического и диастолического артериального давления, следует из материала.

Медики назвали две ошибки в питании, которые быстро разрушают сосуды. Так, многие врачи сходятся во мнении, что человеку, если нет ограничений от лечащего доктора, не следует полностью убирать из рациона какие-либо продукты. Главное — есть в меру, соблюдая баланс БЖУ.