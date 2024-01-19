Психолог посоветовала учить стихи для тренировки памяти

«Чтобы развить память, рекомендовано заучивать стихи, читать вслух, изучать иностранные языки. В качестве упражнения можно вспоминать события дня или просмотренный фильм, пересказывать прочитанную книгу», — заявила эксперт в беседе с URA.RU.