Ученые: у детей, живущих рядом с зелеными насаждениями, более крепкие кости

Прочность костей задается в детстве, поэтому лучший доступ в парк может предотвратить переломы у пожилых людей, сообщает The Guardian.

© pxhere

Исследование показало, что дети, у которых больше зеленых насаждений рядом с домом, имеют значительно более крепкие кости, что потенциально может привести к улучшению здоровья на всю жизнь.

Ученые обнаружили, что у детей, живущих в местах, где природная площадь на 20-25% больше, прочность костей была увеличена, что эквивалентно полугодовому естественному росту.

Исследование, первое в своем роде, также показало, что риск очень низкой плотности костной ткани у этих детей был примерно на 65% ниже.

Прочность костей растет в детстве и подростковом возрасте, затем останавливается примерно к 50 годам, а затем начинает снижаться. Таким образом, увеличение размера и доступности зеленых насаждений для детей может предотвратить переломы и остеопороз в будущем, когда они станут пожилыми, говорят исследователи.