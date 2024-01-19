Дерматолог объяснила, почему родители должны запретить подросткам тщательно ухаживать за кожей

В соцсетях родители жалуются, что их подростки просят добавить в свой ежедневный уход дорогие средства по уходу за кожей, сообщает People.

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Многие взрослые, выросшие с минимальными процедурами по уходу за кожей, если таковые вообще были, шокированы, увидев, что подростки совершают многоэтапные ритуалы с использованием продуктов, которых нет в аптеках. По словам доктора Азаде Ширази, сертифицированного дерматолога, когда идет речь о подростках, которые впервые начинают заниматься уходом за кожей, работает принцип "меньше значит лучше".

«Процедуры ухода за кожей для подростков должны быть простыми, поскольку их коже требуется всего три основных этапа: очищение, увлажнение и нанесение SPF», — говорит доктор Ширази.

Как только они освоят основы, рассмотрите возможность добавления продукта, в состав которого входят ингредиенты, предназначенные для лечения конкретных заболеваний кожи, таких как прыщи или экзема.

"Им определенно не нужны все эти сыворотки, маски, масла, тонеры и так далее."