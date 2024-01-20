Самарский педиатр: дети подвержены риску ожирения в любом возрасте

Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой факультетской педиатрии СамГМУ, доктор медицинских наук Галина Порецкова дала советы по профилактике ожирения у детей.

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Она подчеркнула, что избыточная масса тела появляется постепенно. Если упустить момент, то лишние килограммы приведут к непереносимости физических нагрузок, постоянной одышке и психологическим проблемам у ребенка.

Эксперт подчеркнула, что риск ожирения сохраняется практически во все периоды роста и развития малыша, даже в первый год жизни. Чтобы минимизировать опасность, маме еще в период беременности следует придерживаться здорового образа жизни и следить за объемами съеденного. После рождения ребенка грудное вскармливание поможет развитию у него правильного метаболизма.

Галина Порецкова подчеркнула, что особенно действенным будет пример всей семьи. Здоровые привычки у взрослых – это лучшая профилактика ожирения у детей и подростков.

Педиатр посоветовала обратить внимание на пищевые привычки ребенка. При избыточном весе имеется склонность к частым перекусам, постоянное желание что-то жевать перед телевизором или гаджетами, отказ от полезных продуктов.

Чтобы этого избежать, нужно изменить стереотипы питания и включить в распорядок дня физическую активность. Детей следует кормить пять раз в день, стараясь не допускать больших интервалов. Последний прием - не позднее, чем за два часа до отхода ко сну. Рацион должен быть сбалансированным, с достаточным содержанием белков, микроэлементов и витаминов. При этом следует ограничить жиры, легко усвояемые углеводы и соль.

Важна и физическая активность. Причем такая, которая нравится самому ребенку.

Ранее травматолог-ортопед рассказал, что ожирение может привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата.