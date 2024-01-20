$88.59-0.0796.38-0.20
Почта

Актер Павел Майков заявил, что взрослые не понимают детей

Актер Павел Майков рассказал о трудностях взросления и непонимании между детьми и родителями. Об этом сообщает «Пятый канал».

Актер Павел Майков заявил, что взрослые не понимают детей
© Газета.Ru

По словам Майкова, в детстве он постоянно сталкивался с недопониманием со стороны старших.

«Все дети, все взрослые — тупые. Все вырастают — просто есть получше, есть похуже. Но, в принципе, никто детей не понимает. Или делают вид, что понимают», — поделился размышлениями актер на премьере фильма «Танцуй, селедка!».

У самого Майкова есть взрослый сын Даниил от экс-супруги Екатерины Масловской.

Накануне звезда «Сватов» Федор Добронравов рассказал, что в своей семье старается хранить традиции семейных сборов — дети, актеры театра и кино Виктор и Иван Добронравовы, и внуки собираются вместе в Новый год и в дни рождения.

Дети
Екатерина Масловская
Иван Добронравов
Павел Майков
Виктор Добронравов
Федор Добронравов
Главное на «Женском»
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости