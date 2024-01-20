Изучен бактериальный менингит и его последствия для детского здоровья

Новое исследование, проведенное Каролинским институтом, показало, что каждый третий ребенок, заболевший бактериальным менингитом, живет с постоянной неврологической инвалидностью, вызванной этой инфекцией. Эта статистика подчеркивает значительное долгосрочное бремя редкой, но очень серьезной инфекции, которая может поражать людей всех возрастов.

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В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open, были проанализированы данные шведского регистра качества по бактериальному менингиту за период с 1987 по 2021 год. Исследователи сравнили более 3 500 человек, заболевших бактериальным менингитом в детстве, с более чем 32 000 подобранных контрольных групп из общей популяции.

Результаты показали, что у тех, кому был поставлен диагноз «бактериальный менингит», значительно чаще встречались неврологические нарушения, включая когнитивные расстройства, судороги, нарушения слуха, двигательные нарушения, поведенческие расстройства и структурные повреждения головы.

Риск неврологических нарушений был особенно высок при структурных повреждениях головы (в 26 раз выше), нарушениях слуха (почти в восемь раз выше) и двигательных нарушениях (почти в пять раз выше).

Сейчас исследователи работают над созданием препаратов, способных защитить нейроны в мозге в течение критического периода времени, когда антибиотики начинают действовать в полную силу. В ближайшем будущем они надеются довести эти методы лечения до клинических испытаний.

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