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Россияне рассказали, платят ли детям за хорошие оценки

Исследование показало, что две трети российских семей применяют различные методы материального стимулирования детей. Некоторые родители платят не только за хорошие оценки, но и за работу по дому.

Россияне рассказали, платят ли детям за хорошие оценки
© Sovainfo.ru

Психологи уверены, что такой подход только растрачивает детский стимул учиться. Так как ребенок это будет делать не для себя, а для родителей.

Экономисты придерживаются примерно такого же мнения. Они считают, что в детской психике закладывается принцип: "за все можно заплатить". Это значит, что ребенок с удовольствием бы заплатил родителям за своё плохое поведение или очередную двойку.

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Доцент Института экономики и управления УрФУ Анна Дьячкова подчеркнула: товарно-денежные отношения не сформируют у школьника здоровую внутреннюю мотивацию к учебе. Когда ребенок вырастет, он также будет расплачиваться за внимание и заботу деньгами.

Эксперт уверяет, схема "товар - деньги - товар" учит ребенка зубрить, а не учить, списывать, юлить и делать все, чтобы получить "зарплату".

Поэтому, платя ребенку даже 50 рублей за "пятерку", родители подменяют моральный мотив на экономический и хорошие оценки не трансформируются в хорошие знания и потребность их получения, пишет "Российская газета".

Ранее «Рамблер» писал о том, как настроить ребенка на успех в период подготовки к экзаменам.

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