Маленький буксир, смелый мышонок, таинственная гимназия. Пять книг для детей разного возраста

Каждую неделю сотрудники московских библиотек выбирают книги, которые было бы интересно прочесть и обсудить всей семьей. Алина Коршунова из библиотеки № 21 советует познакомить малышей с доброй историей Иосифа Бродского, а подросткам предлагает окунуться в мистический роман.

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Забронировать заинтересовавшую книгу можно с помощью сервиса «Библиотеки Москвы».

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Малышам

«Баллада о маленьком буксире» Иосифа Бродского

Иосиф Бродский известен, разумеется, как «взрослый» поэт, но он написал (и перевел с других языков) также несколько детских стихотворений. Для самых маленьких он создал тонкую и метафоричную балладу о жизни кораблика-буксира в акватории Невы. Стихотворение миниатюрное, но оно поможет читателям погрузиться в мир больших и маленьких (совсем как они!) кораблей, научиться воспринимать на слух поэтический текст. И это, я уверена, станет хорошим вкладом в будущую любовь к чтению.

А взрослых читателей не оставят равнодушными акварельные иллюстрации Игоря Олейникова. Художник детально прорисовал всё и всех: порт, капитана, кочегара, боцмана, кока — интересно будет разглядывать картинки вместе с детьми. Это издание станет настоящим сокровищем вашей домашней библиотеки.

«Камил видит руками» Томаша Малковски

Что, если у маленького мальчика от рождения трудности со зрением? Пятилетний Камил считает, что такое случается, и учится видеть руками — теперь ничто не мешает ему кататься на велосипеде, играть с сестрой, ходить в гости и защищать друзей.

Это светлая и трогательная история о мудром ребенке и его приключениях дома, на улице и в детском саду. Отличная книга для первого чтения, которая научит маленьких непосед не только принимать себя со всеми особенностями, но и поможет понять, что все вокруг очень разные и необходимо уважать индивидуальность каждого.

Книга разделена на небольшие главы — это удобно не только для совместного, но и для самостоятельного чтения.

Детям постарше

«Приключения мышонка Десперо, а точнее — Сказка о мышонке, принцессе, тарелке супа и катушке» Кейт ДиКамилло

В подземелье одного замка живут не только привидения, но и крысы с мышами. Вот только мышей в королевстве уважают и любят, а крыс — совсем нет, ведь много лет назад именно по вине крысы умерла добрая королева, мать принцессы Горошинки.

Наша же история начинается в тот день, когда мышонок Десперо попадается на глаза принцессе и становится ее другом, а коварные крысы решают заманить малышку в подземелье, чтобы отплатить за годы отвержения. Сможет ли Десперо спасти принцессу? А что выберет крысенок Роскуро — пойти на поводу у семьи или прислушаться к голосу сердца?

Самая известная книга американской писательницы Кейт ДиКамилло не только увлекает сюжетом, но и воспитывает, помогая задуматься о верности принимаемых решений, о дружбе, преданности и о том, какие они — настоящие герои.

Вещичка Джонс — совершенно парадоксальная девочка: она живет в книжной лавке, но совсем не умеет читать. И, конечно, тщательно это скрывает. Но однажды ее семья выигрывает в лотерею огромный книжный магазин, и вся жизнь переворачивается с ног на голову. Но главное — секрет Вещички оказывается под угрозой. Кроме того, в новоприобретенном «Мире книг» творятся необычные и захватывающие вещи, а приключения просто сами просят как можно скорее в них ввязаться.

Открывайте первую страницу и погружайтесь в волшебную историю британской писательницы Сильвии Бишоп. Вы узнаете, что скрывают стены таинственного магазина и как героиня выкрутится из ситуации, в которую попала.

Подросткам

Если забраться ночью в закрытую школу, можно попасть в неприятности. А если сделать это в волшебную ночь на Ивана Купала, то есть риск не только встретить героев славянских мифов, но и самим стать немножко не такими, как раньше. Компания друзей-гимназистов приглашает заглянуть за грань привычного школьного мира и узнать, что же на самом деле происходит в столовой и кто живет в бассейне, когда за ним не присматривает учитель физкультуры.

Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский — одни из самых популярных современных отечественных авторов, пишущих для подростков. Если вашему ребенку понравится «Гимназия № 13», то обязательно подарите ему и другие их книги.