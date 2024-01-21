Назван самый «выгодный» месяц для зачатия ребенка

«Именно в начале года "выгодно" зачинать детей, потому что, когда ребенок родится, а это будет сентябрь, это будет самый благоприятный период. Тогда будет все: и фрукты, и овощи, и мама, пройдя летний период, будет витаминизирована, и ребенок будет развиваться. Это самый благоприятный период для рождения», — объяснил эксперт.