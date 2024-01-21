Назван самый «выгодный» месяц для зачатия ребенка
Всерьез планируете пополнение в семействе и подбираете идеальное время для появления малыша на свет? Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко дал подсказку будущим мамам в авторской программе в эфире радио Sputnik. По мнению эксперта, идеальный период для зачатия — начало года.
«Именно в начале года "выгодно" зачинать детей, потому что, когда ребенок родится, а это будет сентябрь, это будет самый благоприятный период. Тогда будет все: и фрукты, и овощи, и мама, пройдя летний период, будет витаминизирована, и ребенок будет развиваться. Это самый благоприятный период для рождения», — объяснил эксперт.
При этом Онищенко напомнил, что накануне зачатия нельзя принимать алкоголь.
Ранее о том, что и мужчинам опасно пить алкоголь перед зачатием ребенка, предупреждали ученые.