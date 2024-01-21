Как самостоятельно организовать день рождения ребенка: советы родителям

День рождения ребенка — важный и долгожданный день не только для самого именинника, но и для его родителей. Поэтому каждый год взрослые задаются вопросом: «А что придумать в этот раз, чтобы праздник получился незабываемым?» Для организации качественного мероприятия совершенно не обязательно нанимать профессиональную команду — можно самостоятельно создать день рождения мечты. Рассказываем, как это сделать.

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Бюджет

Видео дня

Важно определиться с бюджетом, который родители готовы выделить на празднование дня рождения ребенка. Если вечеринка планируется не дома, то самыми дорогостоящими составляющими мероприятия будут аренда помещения, декорации и угощения. Следует заранее составить список того, что необходимо организовать и купить, чтобы грамотно распределить бюджет и учесть все детали.

Тематика

Тематика мероприятия — основа качественного праздника. Именно под нее подбираются декорации, угощения, дизайн приглашений и многое другое.

Вспомните, любимый мультфильм, книгу или персонажа вашего ребенка и создайте вечеринку в этом стиле! Можно предложить детям дополнить свой образ аквагримом или аксессуарами.Подростки интересуются сериалами и активно пользуются социальными сетями, поэтому можно предложить имениннику и его друзьям записать совместное праздничное видео и выложить его в интернет. Организовать полноценный праздник в стилистике будет проще, если попросить о помощи родственников или нанять профессиональную команду аниматоров.

«Продумайте приятные мелочи и подарки в тематике торжества для гостей — это могут быть одинаковые элементы одежды для детей, активности и призы за участие в конкурсах. Оформите стол и стулья, купите праздничные колпачки. Воздушными шарами можно оформить помещение или дарить гостям по отдельности. Украсьте квартиру или лофт постерами с изображением героев и разместите повсюду атрибуты любимого мультфильма именинника. Детально продуманные декорации помогут дополнить тематику торжества и придадут фотографиям с дня рождения уникальности», — поделилась Анна Алипатова, шеф анимации семейного отеля LES Art Resort.

Чтобы разнообразить программу, пригласите аниматоров, которые продемонстрируют гостям фокусы, шоу с животными или проведут мастер-класс. Так праздник станет еще и полезным и точно запомнится надолго.

Локация

При выборе места празднования важно учитывать количество приглашенных друзей. Для большой компании хорошо подойдут детские кафе и рестораны, а, если количество гостей позволяет, можно самостоятельно организовать уютный праздник дома.Помещение важно делить на две зоны: игровую, где будут проходить все активности, и зону с угощениями, где в перерывах между развлечениями дети смогут перекусить.

«Подходящие декорации придадут празднику особое настроение, дети будут погружены в волшебную атмосферу. Например, если ваш ребенок увлекается пиратами, можно организовать вечеринку в морском стиле. Украсьте помещение флагами, скатертями с изображением сокровищ, бутылками с песком. Для большего погружения в атмосферу установите дресс-код, пусть дети наряжаются в фэнтези-костюмы», – советует креативная команда бренда modi.

Вовлекайте ребенка в процесс подготовки (только если это не вечеринка-сюрприз). Создание дизайна пригласительных для гостей — это отличный повод собраться всей семьей! Запаситесь бумагой, цветными ручками, маркерами и хорошим настроением.Обязательно укажите в пригласительном место, время и дату мероприятия, а именинник подскажет, какое оформление ему нравится больше всего.

Хорошей семейной активностью будет составление праздничного плейлиста — это возможность лучше узнать о предпочтениях своего ребенка и познакомиться с современными трендами.

Праздничный стол

Подготовке праздничного стола стоит уделить отдельное внимание. Заранее продумайте список блюд и угощений, которые будут предложены маленьким гостям.

Сервировка стола тоже станет элементом декора, если купить тематические салфетки и одноразовую посуду, а также приготовить десерты с атрибутами любимых героев.

Например, можно попросить кондитера распечатать на сахарной бумаге картинки и украсить ими капкейки.

Стол должен быть разнообразным — не стоит предлагать детям только вредную пиццу и сладкое. Можно подать гостям фруктовые и овощные салаты, полезные закуски, а вместо газировки — натуральные лимонады и соки без добавления сахара. Важно заранее уточнить у родителей приглашенных детей о наличии пищевой аллергии.

Праздничный торт

Нельзя оставить без внимания и праздничный торт. Можно заказать его у кондитера — специалист подскажет, какой размер и дизайн будет оптимальным для формата праздника и количества приглашенных гостей — или купить десерт в магазине. Начинку торта можно выбрать любую – поинтересуйтесь у именинника, какая ему нравится больше всего.