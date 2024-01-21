Психолог рассказала, как проблемы с самооценкой мешают женщине стать хорошей матерью

Любовь и ответственность начинаются с себя, поэтому, чтобы стать хорошей мамой своему ребенку, необходимо проявлять заботу к себе. Также важны отношения с партнером, доверие, признание своих ошибок и их проработка. Об этом «ФедералПресс» рассказала перинатальный психолог Лидия Кутузова.

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«Поддержание себя и признание своих ошибок – это неотъемлемые аспекты хорошего материнства. Важно научиться не просто узнавать свои промахи, но и делать шаги к их исправлению. Это путь к росту и развитию как личности, так и родителя», – объяснила Кутузова.

Специалист рассказала о нескольких ловушках, в которые попадают женщины в отношениях. С одной стороны, есть желание освободиться от зависимости, с другой – неумение просить помощи. Человеку не хочется обременять партнера своими чрезмерными ожиданиями, но часто происходит и обратное – он излишне надеется на помощь.

Другая ловушка – зависимость от любви партнера, когда женщины «пытаются заполнить недостаток любви к себе через отношения с мужьями или другими близкими», что может привести к разочарованию, так как другой человек не может это компенсировать.

«Первым шагом к хорошему материнству является становление хорошей мамы для самой себя. Это залог успеха и гармонии в вашем опыте родительства. Если вы еще не научились этому, к сожалению, вам рано идти в материнство», – поясняет психолог.

Кутузова отметила, что здоровые отношения должны быть без «родительской динамики». Тогда обоим партнерам комфортно. В дальнейшем это поможет людям стать хорошими родителями.