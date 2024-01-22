«Известия»: в РФ начнут проводить экспертизу игрушек для детей

В России готовятся ввести обязательную психолого-педагогическую экспертизу детских игрушек. Об этом рассказала первый зампред Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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«Закон „Об основных гарантиях прав ребенка“ уже обязал производителей игрушек проходить психолого-педагогическую экспертизу. Но так как сейчас нет порядка ее проведения, бизнес не может реализовать это требование. Необходимо принять дополнительные меры, чтобы обезопасить детей», — передает газета «Известия» слова Буцкой.

Роскачество определило 13 признаков игрушек, которые могут причинить вред детскому здоровью. К этим признакам относятся — угроза жизни, здоровью, побуждение к приему наркотиков. Также опасные игрушки могут оправдывать насилие, в том числе, сексуальное. В продажу не должны поступать игрушки, изображающие жестокость, представляющие половые отношения между мужчиной и женщиной, а также содержащие бранные слова. Игрушки обязаны соответствовать возрасту детей. Государство должно обезопасить игрушки от влияния иноагентов на их производство, отметила Буцкая.

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