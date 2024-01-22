Как уберечь себя и детей от полиомиелита

Волгоградское управление Роспотребнадзора дает рекомендации, как не заразиться страшной вирусной инфекцией, способной поразить центральную нервную систему и привести к развитию паралича.

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Врачи подчеркивают, что в группе риска заражения полиомиелитом находятся дети в возрасте до 4 лет.

Опасность заболевания состоит в том, что оно может протекать почти бессимптомно и быть похожим на другие недуги: повышение температуры, насморк, нарушение работы ЖКТ. Правда, бывает и тяжелое протекание болезни с выраженными менингеальными симптомами, вегетативными расстройствами, развитием периферических параличей и деформации конечностей.

Главное, что нужно сделать, чтобы уберечь себя и ребенка от полиомиелита – пройти вакцинацию. Малышу необходимо сделать 6 прививок: в 3; 4,5; 6; 18; 20 месяцев и в 6 лет.