Диетолог констатировала «пищевую распущенность» у современных детей

«Число лиц с ожирением растёт, это безусловно. Лишний вес, даже просто избыточный вес — это угроза для многих показателей здоровья. Очень грустно, что толстеют дети. В этом, наверно, мы все виноваты, потому что такая красивая, но агрессивная реклама различных гамбургеров, большая доступность этой еды. Возможно, у детей больше денег появилось, что они сами начали это всё приобретать, лет 30 назад было построже с воспитанием детей в школах и детских садах. Сейчас эта доступность чипсов, шоколада, вафель, мороженого, кока-колы, любых газированных напитков, распущенность пищевая существует. Все считают, что это личное дело каждого, как он питается. Медицине не хватает сил, здесь нужны СМИ, чтобы разъяснять, что набор веса — это угроза для будущего здоровья и долголетия».

Росстат сообщил об увеличении числа страдающих ожирением. За год таких граждан стало больше на 10%. В 2022 году было выявлено свыше 419 тысяч случаев. В 2020 году врачи поставили 372 тысячи диагнозов, в 2021-м — 383 тысячи. Как говорится в сборнике Росстата «Здравоохранение в России — 2023», всего болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ в 2022 году были у 13 миллионов 50 тысяч граждан. Это почти на миллион больше, чем в 2021-м. В то же время Росстат отмечает, что в стране резко выросло число занимающихся спортом. Если в 2010 году ему уделяли время 26,3 миллиона граждан, то в 2022-м их было почти 70 миллионов, сообщает РБК.