Психолог рассказала, как родителям смягчить переживания ребенка из-за развода

Ситуация с разводом способна травмировать ребенка в любом возрасте. Однако этого можно избежать, если соблюдать ряд простых правил. Подробностями поделилась педагог-психолог Натали Штейнбрехер.

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«Обязательно скажите своему ребенку, что он невиновен в вашем разводе. Будьте честными, объясняя, почему вы разводитесь, но не старайтесь сделать другого родителя плохим», – отметил специалист.

По словам Штейнбрехер, ребенок должен четко знать тот факт, что родители любят его вместе или по отдельности. Любовь к нему не зависит от того, состоят мать и отец в браке или нет. Главное постоянно разговаривать с ребенком об этом и стараться максимально сохранить доверительные отношения.

Психолог рекомендует максимально оградить ребенка от бракоразводного процесса. Однако каждому родителю следует продолжать выстраивать доверительные отношения с ребенком, передает РИАМО.