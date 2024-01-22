Психолог: детей важно поддерживать в период подготовки к экзаменам

Родители должны верить в успех ребенка в период подготовки к экзаменам, давать ему поддержку и создавать спокойную, психологически комфортную атмосферу. Об этом "Москве 24" рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) Департамента образования и науки Москвы Оксана Голерова. Взрослые также могут помочь в организации оптимального режима учебы и отдыха.

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Помимо этого, психолог рекомендует показать, что родительская любовь не измеряется баллами, полученными в ходе экзамена. Лучше всего объяснить, что экзамены действительно важны в жизни, и, найти альтернативные варианты развития событий в случае, если ребенок не сдаст предмет или не наберет нужное количество баллов.

"Важно не воспринимать это как негативный сценарий, а показать, что везде есть альтернатива. Наличие большого количества вариантов позволит ребенку чувствовать себя более уверенно и снизит уровень напряженности. Так школьник поймет, что можно достигать своих целей разными способами", - рассказала психолог.