Поговорить и повеселиться: зачем московские подростки ходят к психологам
Более 700 детей в прошлом году посетили подростковые клубы Городского психолого-педагогического центра. Психологи поддерживают участников, предлагают темы для общения, создают атмосферу взаимоуважения и взаимоподдержки. Прийти в клуб может любой ребенок, в том числе тот, у кого нет определенных хобби, интересов, кому сложно заводить знакомства и поддерживать отношения.
— Подростковый клуб — это безопасное место для общения и взаимодействия ребят со сверстниками и психологом. Под руководством специалиста участники играют в подвижные и настольные игры, обсуждают прочитанные книги, планы на учебу и работу, смотрят фильмы, делятся эмоциями и переживаниями. Также каждый желающий здесь может получить бесплатную консультацию психолога, — отметила ведущая подросткового клуба, педагог-психолог Светлана Гусакова.
Технология работы клуба разработана более 15 лет назад. За это время она показала свою эффективность в развитии коммуникативных навыков у подростков. Ведущие помогают участникам находить общий язык, не бояться высказывать мнение, находить друзей.
— За прошлый год мы провели более 1,2 тысячи групповых занятий. Часто дети сами решают, чем бы хотели заняться на следующей встрече, — узнать о себе больше с помощью психологических игр, посмотреть вместе фильм, организовать совместный праздник или, наоборот, посидеть в тишине. Мы создаем для них комфортное и спокойное пространство, — сообщила Светлана Гусакова.
Посещение подросткового клуба свободное: участники могут приходить в удобное для них время и оставаться столько, сколько хотят. Посещение всех занятий необязательно, но регулярное участие в них позволяет школьнику эффективнее развивать навыки общения.
— Если у меня возникает проблема, я могу обратиться к любому взрослому в подростковом клубе и обсудить ее, задать вопросы. С ними легко: они относятся к нам с пониманием и заботой. Я хожу сюда больше пяти лет, у меня появилось много друзей, и я стала более раскрепощенной, потому что здесь очень дружелюбная атмосфера. Тут всегда комфортно, ведь мы соблюдаем определенные правила, которые позволяют хорошо себя чувствовать рядом с другими людьми, несмотря на то что мы разные. Например, есть правило “Стоп”: если человеку не нравится, как с ним разговаривает собеседник, он может попросить его остановиться. Это правило помогает не нарушать чужое личное пространство. Мы стараемся минимизировать «посиделки» в гаджетах, чтобы больше времени проводить здесь и сейчас, — рассказала участница клуба Екатерина Волошко.
Подростковые клубы открыты в 17 отделениях Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы. Узнать их адрес и график работы можно на сайте центра.
Проведение мероприятий психологической направленности для детей и взрослых способствует укреплению семейных отношений и повышению уровня самооценки и эффективности ребенка, а также соответствует целям проекта «Современное образование» национального проекта «Образование».