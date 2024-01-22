Поговорить и повеселиться: зачем московские подростки ходят к психологам

— Если у меня возникает проблема, я могу обратиться к любому взрослому в подростковом клубе и обсудить ее, задать вопросы. С ними легко: они относятся к нам с пониманием и заботой. Я хожу сюда больше пяти лет, у меня появилось много друзей, и я стала более раскрепощенной, потому что здесь очень дружелюбная атмосфера. Тут всегда комфортно, ведь мы соблюдаем определенные правила, которые позволяют хорошо себя чувствовать рядом с другими людьми, несмотря на то что мы разные. Например, есть правило “Стоп”: если человеку не нравится, как с ним разговаривает собеседник, он может попросить его остановиться. Это правило помогает не нарушать чужое личное пространство. Мы стараемся минимизировать «посиделки» в гаджетах, чтобы больше времени проводить здесь и сейчас, — рассказала участница клуба Екатерина Волошко.