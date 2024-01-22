Зачем нужен скрининг репродуктивного здоровья

Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи на три ближайших года. В ней есть несколько новых положений. Например, женщины и мужчины определенного возраста во время диспансеризации смогут проверить свое репродуктивное здоровье.

На репродуктивное здоровье человека влияет очень много внешних и внутренних факторов — это и экология, и различные генетические изменения, и вредные привычки, и ЗППП. Скрининг позволит как можно раньше выявить то или иное заболевание, а также бесплодие, пояснила парламентарий. После обследования с этими проблемами можно будет работать.