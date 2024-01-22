Кусайко объяснила, зачем нужен скрининг репродуктивного здоровья
Россияне смогут проверить репродуктивное здоровье с помощью скрининга, отметила член Комитета Госдумы по обороне, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко 22 января в пресс-центре «Парламентской газеты».
Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи на три ближайших года. В ней есть несколько новых положений. Например, женщины и мужчины определенного возраста во время диспансеризации смогут проверить свое репродуктивное здоровье.
«Введение скрининга репродуктивного здоровья имеет огромное значение», — отметила Кусайко.
Это целый комплекс исследований, который введен в диспансеризацию, чтобы мотивировать людей знать о своем здоровье, планировать семью в дальнейшем, добавила депутат.
На репродуктивное здоровье человека влияет очень много внешних и внутренних факторов — это и экология, и различные генетические изменения, и вредные привычки, и ЗППП. Скрининг позволит как можно раньше выявить то или иное заболевание, а также бесплодие, пояснила парламентарий. После обследования с этими проблемами можно будет работать.