Гинеколог назвала идеальный возраст для наступления первой беременности

С биологической точки зрения идеальным для наступления первой беременности является возраст от 20 до 35 лет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала заслуженный врач России, главный врач ГКБ имени В. В. Виноградова, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Ольга Шарапова.

— Что касается возраста для беременности и рождения ребенка, то с биологической точки зрения самое идеальное время для наступления первой беременности — период от 20 до 35 лет, — сообщила врач.

При этом стоит учитывать, что существуют жизненные обстоятельства, которые могут заставить женщину отложить беременность на неопределенный срок. В приоритете могут быть, например, получение образования, приобретение жилья, достижение успехов в карьере. Только после этого женщина может стать готовой к рождению детей, подчеркнула специалист.

По ее словам, парам, где женщина старше 35 лет или мужчина старше 40 лет, необходимо уделить особое внимание подготовке к беременности.

— У супружеских пар зрелого возраста могут быть проблемы с фертильностью, и с каждым годом у них повышается риск рождения малыша с генетическими отклонениями. Тем не менее, если есть большое желание иметь детей, возраст не является преградой, — отметила Шарапова.

Специалист добавила, что на консультации с врачом-репродуктологом можно подобрать варианты того, как компенсировать риски.