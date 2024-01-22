Ученые выяснили, какие факторы влияют на хорошую успеваемость ребенка

На способность хорошо учиться влияет множество факторов, причем не только наследственных, но и социальных, сообщает Naked Science.

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Раз в три года ученые из Великобритании и Норвегии проводят тест PSI, который оценивает грамотность и умение детей пользоваться знаниями, полученными в школе, в разных странах. Исследования показали, что учащиеся, которые высоко оценивали уровень собственных знаний, имели более хорошую академическую успеваемость.

Также исследование показало, что успеваемость ребенка также зависит от образования родителей, в особенности матери. Самодисциплина и возможность самостоятельно решать учебные вопросы также были отмечены у школьников, которые преуспевают в учебе. А личное отношение к учителям и общая самооценка учеников, по результатам исследования, никак не влияли на успех учебного процесса.