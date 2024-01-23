Эксперт рассказал, как скрыть личность ребенка в интернете

В современном мире, где технологии проникают в каждый аспект нашей жизни, дети начинают оставлять свои цифровые следы задолго до того, как научатся ходить.

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Однако, как показывает статья Джоэла Иствуда на The Markup, родители могут помочь замедлить этот процесс, сознательно ограничивая информацию о своих детях в интернете.

Иствуд и его жена решили не публиковать в интернете имя, лицо и личные данные своего ребенка. Они избегали размещения фотографий и личной информации, особенно в сочетании, чтобы предотвратить создание профиля для целевой рекламы или использование данных в обучающих наборах для ИИ.

Вместо публичного объявления о рождении, они отправили личные сообщения друзьям и семье.