Эксперт рассказал, как скрыть личность ребенка в интернете
В современном мире, где технологии проникают в каждый аспект нашей жизни, дети начинают оставлять свои цифровые следы задолго до того, как научатся ходить.
Однако, как показывает статья Джоэла Иствуда на The Markup, родители могут помочь замедлить этот процесс, сознательно ограничивая информацию о своих детях в интернете.
Иствуд и его жена решили не публиковать в интернете имя, лицо и личные данные своего ребенка. Они избегали размещения фотографий и личной информации, особенно в сочетании, чтобы предотвратить создание профиля для целевой рекламы или использование данных в обучающих наборах для ИИ.
Вместо публичного объявления о рождении, они отправили личные сообщения друзьям и семье.
Интересно, что у их ребенка уникальное сочетание имени и фамилии, не связанное ни с одним из родителей, что дополнительно усиливает конфиденциальность. На данный момент поиск в Google по полному имени ребенка не дает результатов.