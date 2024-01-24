Стало известно, влияет ли почерк на обучение

Почерк не влияет на обучение, особенно в современном мире, когда ручное письмо вытесняется клавиатурным, заявила профессор, доктор биологических наук Марьяна Безруких. В беседе с KP.RU эксперт подчеркнула, что связь между способностями и красивым почерком не доказана. По ее словам, при письме важно то, как человек излагает речь на бумаге.

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Это не доказано. <...> Смысл обучения письму — не красивый почерк, а письменная речь. При этом написанное должно быть читаемым. Сегодня, когда ручное письмо вытесняется клавиатурным, все проблемы почерка начинают уходить на второй план, — пояснила профессор.

По ее словам, использование ручного письма можно оставить только на начальных этапах. На последующих этапах можно перейти к набору текстов на клавиатуре, это никак не скажется на процессе обучения. Безруких уточнила, что человек не глупеет, если вместо письма от руки нажимает на кнопки. Она пояснила, что важно то, каким видом деятельности при этом занят человек: пишет ли он тексты, проходит стратегии или играет в «бездумные стрелялки».