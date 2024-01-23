Акушер-гинеколог объяснила, почему рожать дома опасно

Желание провести роды в домашней обстановке понятно, но процесс может быть опасен. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила заслуженный врач России, главный врач ГКБ имени В. В. Виноградова, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Ольга Шарапова.

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Специалист напомнила, что при родах может все пойти по непредсказуемому сценарию. Бывают ситуации, когда осложнения возникают даже при пятой и абсолютно здоровой беременности.

— Если малыш крупный, могут быть затруднения при продвижении по родовому каналу, он может неправильно повернуться и оказаться в поперечном положении. Без квалифицированной помощи в этих случаях просто не обойтись, — отметила Шарапова.

Необходимо понимать, что любая беременность может закончиться интенсивным кровотечением. Женщину могут просто не успеть спасти, предостерегла врач.

— Для гарантии безопасности родов они должны проводиться только в родильном доме, где оборудованы детские и взрослые реанимационные койки. Рожать дома опасно и бессмысленно. Тем более что сейчас акушерская служба кардинально поменялась в лучшую сторону, — заметила Шарапова.

По ее словам, родильные дома оборудованы палатами, условия в которых максимально приближены к домашней обстановке. В них внедряют различные практики родов и акушерства.

— В наше время у женщины есть все возможности современной медицины, чтобы получить спокойную здоровую беременность и бережное отношение во время родов, — заключила специалист.