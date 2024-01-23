Педиатр рассказала, какая учебная нагрузка оптимальна для школьника

Врач-педиатр Полина Панкратова рассказала, какой должна быть оптимальная нагрузка для школьников.

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Она отметила, что третья четверть часто становится самой сложно для школьников.

— Количество нагрузки нарастает. Где-то он рад и ходит, где-то уже сложно, плюс новогодние праздники, после которых нужно влиться в учебный процесс. Поэтому признаки утомления и переутомления уже встречаются, — отметила специалист в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Среди признаков утомления могут быть: вялость, слабость, лабильное настроение, склонность к раздражительности и плаксивости. Кроме того, у ребенка могут быть головные боли, изменения давления и боли в животе.

Панкратова уточнила, что оптимальная учебная нагрузка для детей младшего школьного возраста составляет 20-35 часов в неделю вместе с уроками. Если речь идет о подростках, то ее можно увеличить до 40 часов.