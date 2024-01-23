Гинеколог развеяла популярные мифы о беременности

Одним из самых популярных мифов о беременности является поверье, что пол будущего ребенка можно определить по форме живота матери, однако в действительности это невозможно, рассказала в беседе с изданием «Страсти» кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Эльвира Исаева. По ее словам, форма живота является индивидуальной особенностью женщины, и мнение, что если живот острый и торчит вперед, то родится мальчик, а если живот более округлый, то будет девочка, не имеет никакой связи с реальностью.