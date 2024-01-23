Врачи советуют избегать употребления сахарозаменителей детьми

Несмотря на продолжающиеся опасения относительно влияния на здоровье подсластителей, не содержащих сахар, таких как аспартам, сукралоза и стевия, их присутствие в продуктах питания и напитках, включая те, что предназначены для детей, продолжает расти. Тем не менее, последние исследования показывают критическую необходимость в научных исследованиях для оценки влияния этих подсластителей на здоровье детей, пишет Центральная Служба Новостей.

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Специалисты Института Милкена при Университете Джорджа Вашингтона подчеркивают важность осторожного применения подсластителей без сахара для детей из-за неясности их роли в детском питании и растущих доказательств их потенциального вреда для здоровья.

Эксперты рекомендуют ограничить использование подсластителей без сахара в детских продуктах питания и напитках. Исследования среди взрослых указывают на связь потребления таких подсластителей с диабетом второго типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями и общей смертностью. Однако изучение их воздействия на здоровье детей до сих пор остается недостаточным.