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Врачи советуют избегать употребления сахарозаменителей детьми

Несмотря на продолжающиеся опасения относительно влияния на здоровье подсластителей, не содержащих сахар, таких как аспартам, сукралоза и стевия, их присутствие в продуктах питания и напитках, включая те, что предназначены для детей, продолжает расти. Тем не менее, последние исследования показывают критическую необходимость в научных исследованиях для оценки влияния этих подсластителей на здоровье детей, пишет Центральная Служба Новостей.

Врачи советуют избегать употребления сахарозаменителей детьми
© Unsplash

Специалисты Института Милкена при Университете Джорджа Вашингтона подчеркивают важность осторожного применения подсластителей без сахара для детей из-за неясности их роли в детском питании и растущих доказательств их потенциального вреда для здоровья.

Эксперты рекомендуют ограничить использование подсластителей без сахара в детских продуктах питания и напитках. Исследования среди взрослых указывают на связь потребления таких подсластителей с диабетом второго типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями и общей смертностью. Однако изучение их воздействия на здоровье детей до сих пор остается недостаточным.

Тем временем дети все чаще употребляют продукты и напитки, содержащие подсластители без сахара. Родители часто не знают о наличии сахарозаменителей в продуктах или ошибочно считают их более здоровым выбором. Медицинские специалисты настаивают на включении в детский рацион свежих фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и ограничении потребления продуктов и напитков с высоким содержанием добавленных сахаров.

Дети
Джордж Вашингтон