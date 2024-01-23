Врачи советуют избегать употребления сахарозаменителей детьми
Несмотря на продолжающиеся опасения относительно влияния на здоровье подсластителей, не содержащих сахар, таких как аспартам, сукралоза и стевия, их присутствие в продуктах питания и напитках, включая те, что предназначены для детей, продолжает расти. Тем не менее, последние исследования показывают критическую необходимость в научных исследованиях для оценки влияния этих подсластителей на здоровье детей, пишет Центральная Служба Новостей.
Специалисты Института Милкена при Университете Джорджа Вашингтона подчеркивают важность осторожного применения подсластителей без сахара для детей из-за неясности их роли в детском питании и растущих доказательств их потенциального вреда для здоровья.
Эксперты рекомендуют ограничить использование подсластителей без сахара в детских продуктах питания и напитках. Исследования среди взрослых указывают на связь потребления таких подсластителей с диабетом второго типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями и общей смертностью. Однако изучение их воздействия на здоровье детей до сих пор остается недостаточным.
Тем временем дети все чаще употребляют продукты и напитки, содержащие подсластители без сахара. Родители часто не знают о наличии сахарозаменителей в продуктах или ошибочно считают их более здоровым выбором. Медицинские специалисты настаивают на включении в детский рацион свежих фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и ограничении потребления продуктов и напитков с высоким содержанием добавленных сахаров.