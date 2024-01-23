Несовершеннолетние могут получить маткапитал и распоряжаться им после 18-летия

Маткапитал совершеннолетний может использовать для улучшения своих жилищных условий или для своего образования.

В некоторых случая материнский капитал могут получить не только родители, но и дети, но распоряжаться им в такой ситуации можно после совершеннолетия, пишет РИАМО.

Маткапитал ребенок может получить, если отец или усыновитель умер, отказался от ребенка, был лишен родительских прав, совершил умышленное преступление; если мать, будучи единственным родителем, умерла, лишена родительских прав, отказалась от ребенка или совершила против него преступление, а маткапитал остался не востребован; если мать или отец жили в Крыму и погибли в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2018 года; если у отца или усыновителя не возникло право на маткапитал.

Распоряжаться маткапиталом самостоятельно может только совершеннолетний или признанный дееспособным в полном объеме до 18-летия ребенок. Если эти условия не выполнены, то маткапиталом распоряжаются усыновители, опекуны и приемные родители при получении разрешения от органа опеки.

Совершеннолетний студент-очник тоже может получить маткапитал. Для этого нужно обратиться в МФЦ или СФР с паспортом владельца сертификата, СНИЛС и документом, подтверждающим право на выплату.

Ребенок может потратить маткапитал на улучшение своих жилищных условий и свое образование. Размер маткапитала вырастет с 1 февраля после индексации.