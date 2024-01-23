Выпускники школ новых регионов смогут получить аттестат без ЕГЭ

Учащиеся выпускных классов школ из новых регионов России в 2024 году смогут получить аттестат, не сдавая ЕГЭ. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Рособрнадзора .

В сообщении уточняется, что выпускники из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут по желанию сдать ЕГЭ для поступления в вузы. Аттестаты же им будут выдаваться по итогам текущих оценок.