Выпускники школ новых регионов смогут получить аттестат без ЕГЭ

Выпускники школ в новых регионах смогут получить аттестат без сдачи ЕГЭ
Учащиеся выпускных классов школ из новых регионов России в 2024 году смогут получить аттестат, не сдавая ЕГЭ. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Рособрнадзора.
В сообщении уточняется, что выпускники из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут по желанию сдать ЕГЭ для поступления в вузы. Аттестаты же им будут выдаваться по итогам текущих оценок.
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