Какие изменения были утверждены в первый день Года семьи в России?

Президент России Владимир Путин дал старт Году семьи. Церемония состоялась на Международной выставке-форуме «Россия», где проходит форум «Родные — Любимые».

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«Я приветствую вас на всероссийском семейном форуме, который дает старт Году семьи. Он является естественным продолжением года учителя и наставника», — поприветствовал Владимир Путин участников форума.

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Как отметил глава государства, главное предназначение семьи — это рождение детей, продолжение рода, а значит продолжение народа и его многовековой истории.

Путин оценил роль многодетных семей

Путин назвал многодетные семьи опорой страны. Он указал, что в таких семьях воспитываются традиционные ценности — качества, на которых держится Россия: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и «все, что связано с этим организмом "семья"».

Российский лидер также сравнил страну с «семьей семей». «Я скажу больше: Россия — это, действительно, огромная семья, можно сказать, семья семей. Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, нет, а, напротив, объединяет Россию», — отметил глава государства.

У нас общие ценности большой, дружной семьи, они делают нас более сильными, уверенными и сплоченными – Владимир Путин президент России

Любые трудности можно одолеть, когда такая огромная страна едина, и любых целей достичь, когда мы все вместе, уверен президент. «Когда в большой многодетной семье, где всегда помогут и поддержат, растут такие замечательные дети, как наши», — подчеркнул Владимир Путин.

В России утвердили статус многодетной семьи

10 января президент заявил, что рад установлению в России моды на многодетность. Он указал на важность возрождения традиции многодетной семьи и призвал максимально внимательно относиться к укреплению семейных ценностей. Путин поручил оперативно установить на федеральном уровне статус многодетной семьи, и 23 января он уже подписал соответствующий указ.

Документ закрепляет статус многодетной семьи в стране — это семья, в которой воспитывается как минимум трое детей. Таким семьям гарантированы пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей и досрочное назначение матерям пенсии по старости. Помимо этого, российское государство обязуется предоставить родителям профессиональное обучение и допобразование, скидку на оплату ЖКХ, а детям — бесплатные рецептурные препараты, проезд на транспорте, школьное питание.