Девочка придумала оригинальный способ мести однокласснице за издевательства

Пользовательница Reddit с ником ani24cl поделилась историей о том, как она проучила одноклассницу, которая издевалась над ней. Ее способ мести впечатлил комментаторов: многие из них похвалили авторшу поста за изобретательность.

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«Когда мне было восемь лет, в моем классе была одна девочка, которую многие не любили. Она была злой и заносчивой и устраивала жестокие розыгрыши», — вспомнила девушка.

Однажды одноклассница украла у авторши поста ингалятор и пообещала вернуть его, если та пробежит пять кругов по футбольному полю.

«Я пробежала пять кругов и в итоге расплакалась, потому что мне было трудно дышать», — рассказала она.

После этого потерпевшая придумала оригинальный способ мести однокласснице: она взяла блеск для губ и добавила туда лак для ногтей и капли клея. После этого она подкинула блеск обидчице.

«Эта девочка любила краситься. Она крала косметику у других девочек и говорила, что нашла ее где-то в школе», — уточнила рассказчица.

В итоге одноклассница накрасилась этим блеском, из-за чего у нее склеились губы.

«Учительница отправила ее к медсестре, которая сняла блеск с помощью спирта и жидкости для снятия лака. В итоге ее губы сильно потрескались, покраснели и воспалились», — вспомнила героиня истории.

В течение следующих нескольких недель ее обидчица с трудом могла есть соленые блюда, потому что у нее болели губы.

В комментариях пользователи пришли в восторг от способа мести, который придумала девочка.

«Отличный способ заткнуть ее мерзкий и подлый рот», «По крайней мере это заставило ее замолчать на некоторое время», «Отличная месть маленькому дьяволу», — написали участники обсуждения.