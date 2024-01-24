Врач объяснила, как приучить детей чистить зубы

Пример родителей поможет приучить детей к чистке зубов, рассказала kp.ru детский врач – стоматолог Ольга Бельтюкова.

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По ее словам, в этом случае данный процесс будет восприниматься ребенком как норма. Кроме того, до восьми лет родителям стоит помогать им в этом, чтобы хорошо очищать полость рта.

«Щетку и зубную пасту для ребенка лучше подбирать те, которые ему нравятся. Это могут быть несколько красивых щеток: утром одной почистил зубы, вечером — другой. Это могут быть щетки светящиеся, с разными звуковыми индикаторами: вместе посмотрите, попробуйте, как внести в чистку зубов больше радости, разнообразия и игры», — посоветовала эксперт.

Чтобы приучить ребенка, можно составить календарь чистки зубов и красиво его оформить. На нем ребенок может отмечать свои достижения в чистке зубов, за это его можно поощрять, заключила Бельтюкова.

В сентябре эксперты советовали превратить процесс чистки зубов с ребенком в игру, включать мультики или музыку, чтобы ему было интереснее. По их словам, важно также позволять детям учиться чистить зубы самостоятельно, чтобы они научились выполнять эти действия качественно.