Учительница рассказала, как вести уроки с помощью кино

Еще в учительскую бытность автору статьи удалось установить тесные творческие контакты с учреждением "Киновидеопрокат" Херсонского областного совета, сотрудники которого подбирали необходимый киноматериал и предоставляли школьникам зрительный зал.

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Эта работа требовала настоящей самоотверженности: киноархивисты вместе с учителем часами "перегоняли" и разыскивали необходимые киноленты. Но результат был впечатляющим. Дети азартно спорили о правдоподобности образа, созданного актером, об адекватности авторской трактовки картины. И нередко после просмотра кинофильма обращались и к первооснове-произведению, и к биографии писателя. Может быть, некоторые мои наблюдения будут небезынтересны читателям "Родины", среди которых немало школьных педагогов.

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Шифры любви

Наша совместная работа с учениками не ограничивалась просмотром добротных киноиллюстраций ("Война и мир", режиссер С. Бондарчук; "Преступление и наказание", режиссер Л. Кулиджанов; "Тихий Дон", режиссер С. Герасимов и др.), где сохранены авторский текст и подход. Например, фильм Б. Лурмана "Ромео и Джульетта" никак не назовешь киноиллюстрацией: сюжет перенесен в настоящее время, но при этом шекспировский текст звучит в оригинале. И это акцентирует актуальность вечной шекспировской темы юношеской любви: о ссоре, которая произошла между двумя известными семьями Вероны, сообщается с экрана ТВ, а сцена знакомства Ромео и Джульетты дополнена "выдумкой" режиссера - герои смотрят друг на друга через огромный аквариум, в котором плавно перемещаются рыбки.

Конечно, дети легко расшифровывают эти подтексты: любовь - стихия, целебный источник, который необходим нам как воздух, как вода, которая успокаивает и очищает от всего тленного. Особенно же запоминается им образ Меркуцио, который волею режиссера становится в современной ипостаси представителем молодежной субкультуры. И это делает образ более доступным и понятным подросткам ХХI века.

Боль бесприданницы

После просмотра фильма Э. Рязанова "Жестокий романс" (по пьесе А. Островского "Бесприданница"), учитель задает вопрос:

"С какой целью в фильм введены романсы на стихи Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной"? Детиотмечают, что с их помощью глубже отражена душевная боль, трагедия главной героини, этим и объясняется название фильма "Жестокий романс"; приходят к выводу, что романсы на стихи поэтов ХХ века приближают к нам события, описанные автором в пьесе.

Фильм режиссера К. Сауры "Кармен" по одноименному произведению П. Мериме - яркий пример того, как в кино могут удачно синтезироваться различные виды искусств. Музыка Ж. Бизе, современные испанские танцы в постановке балетмейстера А. Гадеса, виртуозная игра на гитаре Пако де Лусия - все это, переплетаясь, создает специфический фон событий.

А переплетение двух сюжетов (новеллы и фильма) можно считать вполне неожиданным: главные герои фильма не исполняют роли Кармен и Хосе, а проживают их в реальной жизни. Именно этот прием оживляет образы главных героев, обостряет восприятие зрителями известного конфликта между двумя влюбленными.

В процессе работы над образом Кармен ученики выделяют несколько черт ее характера, которые и сделали этот образ вечным: Кармен смелая, решительная, отчаянная. После просмотра фильма мы еще раз перечитываем сцену на табачной фабрике, потом повторно смотрим, как эта сцена экранизирована. Ученики делают вывод, как язык художественного произведения может удачно интерпретироваться в язык танца и музыки.

Одиночество Гамлета

Работая над другим вечным образом мировой литературы - Гамлета, - мы предложили ученикам прослушать монолог "Быть или не быть" в исполнении различных актеров: И. Смоктуновского, В. Высоцкого, М. Гибсона, И. Хоука. Дети отмечают, что у каждого актера, у каждой эпохи - свой принц датский:

1. Гамлет Гибсона (режиссер Ф. Дзеферрелли) максимально приближен ко времени Шекспира (костюмы, декорации) - классический образ.

2. Гамлет Смоктуновского (режиссер Г. Козинцев) - философ, который удален от мира, от зрителя; он больше напоминает академический образ.

3. Гамлет Высоцкого (постановка Ю. Любимова) - простой, понятный и близкий. У зрителя создается впечатление, что герой ведет откровенный разговор именно с ним одним. Прием подачи образа крупным планом в одежде ХХ века приближает его к зрителю, а повышенная эмоциональность делает неповторимым.

4. Гамлет Хоука, представленный в современных декорациях, это наш современник, который ничем не примечателен на первый взгляд. Свои известные монологи он читает в магазине, лениво поглядывая на полки с аудиодисками.

И он все так же одинок.

Различные ипостаси вечного образа делают его восприятие многограннее и понятнее для современного ученика. Гамлет каждого из этих актеров не хуже и не лучше другого, они взаимодополняют друг друга, как пазлы, складывают в единое целое этот вечный образ. Для учеников это действительно "живой Шекспир" (М. Козинцев), а не сухое изучение "исследуемого текста".

Параллели Волошина

Эпоха Серебряного века привлекает внимание многих любителей поэзии. В кинофонде есть достаточно фильмов, рассказывающих о судьбе и творчестве известных поэтов этой эпохи. Особенно интересно использовать такую видеоинформацию для знакомства с личностью и творчеством поэтов, которым в школьной программе отведено немного часов.

Например, документальный фильм "Акварели Волошина" (режиссер В. Прокопенко) интересен тем, что знакомство с внутренним миром поэта происходит через созерцание его рисунков. Проникнуть глубже во внутренний мир поэта и художника помогает музыка А. Шнитке. Отсутствие дикторского текста создает эффект тишины. Кадры с рисунками М. Волошина чередуются с кадрами, где изображены современные многолюдные столичные улицы, шумные и хаотичные. И только лицо ребенка с мудрыми, взрослыми глазами постепенно ведет зрителя в мир гармонии и теплоты - именно такое ощущение испытывает зритель, глядя на картины М. Волошина. Эти параллели с современностью и вечностью создают хорошую основу для понимания внутреннего мира поэта, занимающего особое место в ряду поэтов Серебряного века.

Поэт Н. Гумилев, путешественник, воин, капитан своей судьбы - прожил жизнь так, как задумал: гордо, величественно, азартно. Трагическая эпоха, в которой суждено было жить этому поэту, безжалостно поглотила его. Образный строй документального фильма Ленинградской киностудии "Ленкинохроника" (режиссер И. Алимпиев) "Африканская охота" наталкивает на осознание этой мысли: через весь фильм рефреном проходят кадры с демонстрацией ритуального убийства животного из жизни северных народов; образ удава, который заглатывает заживо зайца; звучат отрывки из "Африканского дневника" М. Гумилева. Кинометафоры делают фильм небанальным и помогают ученикам лучше понять трагическую судьбу великого Поэта.

На отдельных занятиях, которые посвящены теме поэзии, ее роли в жизни человека прошлых эпох и современного, демонстрируем отрывки из фильмов "Застава Ильича" (режиссер М. Хуциев) и "Ключ без права передачи" (режиссер Д. Асанова). В первом случае ребята слушают авторское чтение стихотворений в исполнении Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, песни на стихи Б. Окуджавы. Нельзя не обратить внимание на то, какая в зале Политехнического музея стоит тишина, как поэтическое слово магически влияет на слушателей. Эту же уникальную особенность поэзии дети наблюдают в отрывках из фильма "Ключ без права передачи", где во дворе Дома на Мойке возле памятника А. Пушкину в день смерти Поэта собираются любители его поэзии и с воодушевлением читают, слушают великие стихи. Ученики убеждены, что поэзия - это особый жанр литературы, главное предназначение которого - эмоциональное влияние на читателя, слушателя.

Вечные ценности Чухрая

В 2008 году было проведено анкетирование кинодеятелей СНГ, в котором приняли участие известные артисты и режиссеры постсоветского пространства. Один из вопросов касался ценностей, которые они пытаются отразить в своем творчестве: многие обозначили такие - "любовь к родине", "духовность", "справедливость"1. В этом плане очень интересны фильмы, ставшие военной киноклассикой: "Судьба человека" (режиссер С. Бондарчук), "Баллада о солдате" (режиссерГ. Чухрай), "Дом,в котором яживу" (режиссер Л. Кулиджанов), "Летят журавли" (режиссер М. Калатозов), "Завтра была война" (режиссер Ю. Кара).

Фашизм - это идеология, под влияние которой можно попасть и сегодня. Она проникает в неокрепшие молодые души и заставляет действовать жестко и радикально, вплоть до насилия или убийства. Фильм режиссера Б. Сингера "Способный ученик" как раз исследует психологические особенности этой идеологии, предостерегая зрителей от ее влияния на умы и души, особенно молодого поколения.

Тема взаимоотношений в школьном коллективе, первой любви, роли личности учителя в жизненном становлении ребенка также можно интересно обсуждать, используя киноматериалы: фильмы "Чучело" (режиссер Р. Быков) и "Вам и не снилось" (режиссер И. Фрез) выглядят лучше, чем читаются детьми - настолько интересно, оригинально представлены они в киноверсии.

Кинорежиссер Григорий Чухрай (1921-2001).

Считаем, что фильмы "Общество мертвых поэтов" (режиссер П. Уир) и "Улыбка Моны Лизы" (режиссер М. Ньюэлл) будет интересно посмотреть и обсудить не только детям, но, прежде всего, педагогам. Учитель - это капитан детских душ: он указывает нравственные ориентиры, он предостерегает от неверных шагов, он помогает выбрать свою дорогу в жизни. Актеры Р. Уильямс и Дж. Робертс справились с этой ролью блестяще.

...Как остаться самим собой в мире информационной диктатуры и технической гонки? В этом могут помочь не только современные фильмы, но и те, что были сняты 40-50 лет назад, рассказывающие о вечных ценностях - любви, дружбе, чести, патриотизме. Именно этому учат киноуроки и занятия в школьном киноклубе.