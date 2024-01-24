Как заработать школьнику: топ-20 популярных способов получить доход в интернете и офлайн

В подростковом возрасте детям особенно сильно хочется почувствовать свою самостоятельность и продемонстрировать ее другим. Заработок — лучший способ это сделать. Кем могут работать школьники и что делать родителям, чьи дети высказали желание иметь собственный доход? Рассказывает «Лента.ру».

© Lenta.ru

«Подросткам крайне важно чувствовать свою независимость и постепенно психологически отделяться от родителей, — говорит "Ленте.ру" детский и семейный психолог и основательница онлайн-школы для родителей Екатерина Кес. — Они это делают обычно всеми возможными способами, которые часто расстраивают, удивляют и даже пугают взрослых. Не всегда эти способы бывают конструктивны и безопасны. А вот вариант зарабатывать свои собственные карманные деньги прекрасно согласуется с главной задачей подростков — стремиться к самостоятельности и самодостаточности».

Видео дня

Работа формирует у подростка ответственность, инициативность, предприимчивость и уверенность в себе, потому что он начинает чувствовать себя более взрослым

Трудоустройство школьников по закону

Прежде чем перейти непосредственно к поиску подработки, важно разобраться в правовых нормах этого вопроса.

До 14 лет

В этом возрасте ограничений по трудоустройству больше всего. Заключать трудовой договор ребенку до 14 лет нельзя, это за него делает родитель. Также необходимо получить письменное разрешение органа опеки и попечительства — в нем должна быть зафиксирована максимально допустимая продолжительность ежедневной работы, которая определяется индивидуально. При этом работать в этом возрасте можно лишь в определенных сферах:

кинематограф; театральные и концертные организации; цирк; участие в создании или экспонировании произведений; спорт.

14–15 лет

В 2023 году президент России Владимир Путин подписал подростки 14 лет и старше теперь могут устраиваться на официальную работу в свободное от учебы время без согласия органов опеки. Сейчас для этого достаточно получить лишь согласие родителей.

«С письменного согласия одного из родителей (попечителя) трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной программы», — говорится в документе.

К слову, в 15 лет трудовой договор может быть заключен и без согласия родителя. Но лишь в случае, если подросток уже успел получить общее образование, отчислился из учебного заведения или обучается по вечерней или заочной форме.

При этом для школьников в возрасте 14-15 лет действуют определенные ограничения в количестве рабочего времени. Оно должно составлять не более 24 часов в неделю и четырех часов в день. В случае совмещения с учебой — до 12 часов в неделю и 2,5 часа в день (согласно РФ).

16–17 лет

В этом возрасте трудовой договор заключается с подростками в общем порядке, письменное разрешение родителя не требуется. При этом рабочее время должно составлять не более 35 часов в неделю и семи часов в день. При совмещении с учебой — до 17,5 часа в неделю и четырех часов в день (статья 92, 94 ТК РФ).

Общие правила

Существуют условия трудоустройства школьников, которые актуальны для любого возраста.

Работодатель не вправе устанавливать испытательный срок (статья 70 ТК РФ). Работа не должна мешать нравственному развитию подростка. Так, школьникам запрещается работать в ночных заведениях, участвовать в производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсичными препаратами и материалами эротического содержания (статья 63, 265 ТК РФ). При приеме на работу подростки обязаны пройти медосмотр. Это необходимо, чтобы выяснить, не будет ли труд влиять на процессы роста и развития и на состояние здоровья в целом. Также работодатель обязан обеспечивать несовершеннолетнему работнику ежегодные профилактические медосмотры — до достижения им 18 лет (статья 69, 266 ТК РФ). Подростков не имеют права привлекать к сверхурочной работе, а также к труду по выходным, праздничным дням и в ночное время (с 22:00 до 6:00) — даже если на этот временной промежуток приходится не вся смена, а лишь ее часть. Также запрещено направлять несовершеннолетних работников в служебные командировки. Правда, в этом случае есть исключение — это представители творческих специальностей: из сфер средств массовой информации, кинематографа, из театральных и концертных организаций, цирков (статья 268 ТК РФ). Работники в возрасте до 18 лет не должны переносить тяжести, превышающие установленные для них предельные нормы — например, вручную юношам 14-15 лет можно поднимать лишь три килограмма, а девушкам — два. В 16-17 лет допустимый вес увеличивается до четырех и трех килограммов соответственно (статья 265 ТК РФ). Ежегодный оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних работников предполагает 31 календарный день. При этом он обязан быть предоставлен в любое удобное для подростка время, а переносить его на следующий год или заменять денежной компенсацией запрещается. И если подросток учится, например, в колледже, то он также имеет право на дополнительный учебный отпуск во время сессии (статья 267 ТК РФ). Уволить несовершеннолетнего работника по собственной инициативе работодатель может лишь с разрешения государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних. Это не касается случаев ликвидации организации (статья 269 ТК РФ). Договор о полной материальной ответственности с подростком заключать запрещено. Он несет ее лишь в случаях, если ущерб причинен умышленно, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также в результате совершения преступления или административного правонарушения (статья 242 ТК РФ).

Есть и еще один общий пункт, который мы вынесем отдельно — его особенно важно знать родителям, чьи дети пошли на работу: согласно статье 26 ГК РФ, подросток вправе распоряжаться своим заработком самостоятельно.

Как оформиться на работу подростку

ГПХ

ГПХ — договор гражданско-правового характера, он заключается между заказчиком и исполнителем услуг, как правило, в случае какой-либо проектной деятельности. В трудовые отношения стороны при этом не вступают. Такой вид договора распространен, например, у фрилансеров.

До 14 лет работать по ГПХ подростку нельзя. А с 14 до 17 лет это вполне возможно — необходимо лишь письменное согласие одного из родителей или иных ответственных лиц.

При этом заключить ГПХ без разрешения взрослых все же реально — но для этого необходимо быть признанным полностью дееспособным. Это возможно либо в связи со вступлением в брак (пункт 2 статьи 21 ГК РФ), либо по решению органа опеки и попечительства или суда (статья 27 ГК РФ).

Самозанятость и ИП

Те же правила действуют и для получения статуса самозанятого (им также часто пользуются фрилансеры, которые оказывают разовые услуги, и ремесленники, которые продают свои изделия) или индивидуального предпринимателя.

Способы заработать

Теперь рассмотрим 20 распространенных способов заработка для школьников. Для поиска актуальных вакансий, размеров заработной платы и стоимости тех или иных услуг использованы такие сайты, как «Авито» и «Профи.ру».

Традиционные способы

Бебиситтерство. Довольно популярный способ заработка. Часто бывает, что матери нужно отлучиться на совсем непродолжительное время или же ей необходимо поработать, не выходя из дома, но не отвлекаясь на ребенка. В этом случае помощь школьника может быть очень кстати. Средняя стоимость услуг профессиональной няни составляет 300-500 рублей в час, подросток же может предложить более выгодные условия и брать, например, 200 рублей в час. Уход за животными. Сюда относятся как выгул собак, так и кормление питомцев в случае отсутствия хозяев. В среднем, зооситтеры за свои услуги берут около 500-600 рублей, подросток же может выставить прайс 300 рублей за услугу. Помощь с учебой. Школьники-репетиторы довольно востребованы. Как правило, они помогают ученикам начальной школы. Существуют даже специальные сообщества (например, «ВКонтакте»), где ребята предлагают свои услуги. В среднем они берут 500-700 рублей за урок.

Интернет-способы

Переводчик. Речь идет о письменных переводах. В среднем такая услуга стоит 600 рублей за страницу. Подросток же может брать поменьше — около 400 рублей. Веб-дизайнер. Разнообразие услуг, которые оказывает такой специалист, довольно велико. Поэтому и в заработке большой разбег: в среднем от двух тысяч (за услугу) до 50 тысяч (за целый проект). Если подросток при наличии опыта и портфолио сократит зарплатные ожидания хотя бы в два раза, то вполне может составить конкуренцию взрослым профессионалам. Создатель контента. Многим компаниям нужен человек, который может снимать или находить фото, монтировать видео для их соцсетей, вести аккаунты. Как правило, такой специалист получает около 15-30 тысяч в месяц. Подросток может откликнуться на подобную вакансию и предложить свои услуги за 10–20 тысяч. Или претендовать на среднестатистическую зарплату — если есть знания и опыт. Заработок на своем блоге. Если удалось развить собственную страничку в соцсетях, то можно зарабатывать, продавая рекламу. Ее стоимость будет зависеть от количества подписчиков и охватов — она может стоить от 100 до 500 тысяч рублей. Музыка. Если школьник умеет создавать саунд-дизайны, писать биты и сэмплы, занимается сведением, то он вполне может предлагать свои услуги в качестве фрилансера. Как правило, стоимость услуги составляет 3000 рублей. Чтобы быть конкурентоспособным, подросток может снизить ее до 1500–2000 рублей. Заработок на копирайтинге. Писать статьи можно для специальных бирж или рекламных агентств. В среднем, за текст можно получить 300–1000 рублей. Заработок на буксе. Так называются специальные сайты, на которых работодатели размещают разные несложные задания, за которые можно получить небольшую оплату (интернет-серфинг, прохождение опросов, написание отзывов).

Помимо вышеперечисленных, существует и множество других современных способов заработка. Однако они требуют дополнительных знаний IT, финансовой грамотности, основ инвестирования. Среди них:

заработок на рекламных расширениях (это программы, которые обогащают функциональность компьютера, но при этом показывают рекламу); заработок на криптовалюте; заработок на трейдинге (торговля валютой, ценными бумагами).

Летняя и сезонная работа для школьников

На базе отдыха. Здесь речь идет, например, о вакансии помощника завхоза или разнорабочего. В среднем, заработная плата на такой должности составляет около 40 тысяч рублей в месяц, но подросток при отклике может предложить свои услуги за 25 тысяч рублей, это повысит шансы на то, что его кандидатура будет рассмотрена. В детском лагере. На роль помощника вожатого школьников берут довольно охотно. Обычно доход составляет 2500–5000 рублей в неделю. В кафе. Чаще всего подростков берут на должность официантов. Некоторые заведения сразу указывают в описании вакансии, что готовы работать с несовершеннолетними. Они предлагают заработок от 25 до 50 тысяч рублей в месяц.

Работа на себя

Мойка автомобилей. Эту услугу можно предлагать, например, жителям своего дома. В среднем за ручную мойку в автосалонах берут 550–600 рублей. Подросток может предлагать свои услуги, например, за 300 рублей — по цене профессиональной экспресс-мойки. Рукоделие. Если подросток вяжет, шьет, вышивает, изготавливает украшения или занимается любой другой творческой деятельностью, то он вполне может продавать свои изделия. Например, через соцсети или просто при помощи сарафанного радио. Формат хорош тем, что за продукцию можно назначить любую цену. Живопись. Этот способ заработка похож на предыдущий. Школьник учится в художественной школе, рисует шикарные портреты, шаржи или пейзажи? И на этом можно отлично заработать. Фотография и видеография. В среднем, у профессионала фото или видеосессия стоит примерно пять тысяч рублей за час. Школьник может брать за эти же услуги, например, в два раза меньше. Также можно предложить свои услуги по систематизации семейных фото- и видеоархивов.

Правила безопасности

Общие рекомендации

По мнению детского психолога Екатерины Кес, подросток более защищен, если он будет зарабатывать деньги в интернете.

«Все-таки такая работа предполагает, что он находится у себя дома, ему не нужно ездить на городском транспорте, посещать разные места, заходить в разные дома, как, например, если бы он работал курьером, — говорит она. — В любом случае, было бы очень хорошо, если бы подросток мог советоваться со своими родителями по вопросам своей работы. Он сделает это только в том случае, если с ними у него доверительные отношения. А это, к сожалению, не всегда так в подростковом возрасте. Часто бывает так, что родители не понимают особенностей этого периода взросления и вместо того, чтобы постепенно отпускать подростка от себя, наоборот, пытаются все больше его контролировать и гиперопекать. Подростки всеми силами этому сопротивляются. В результате между самыми близкими родственниками происходят скандалы, что ведет к потере доверия».

Но если бы подросток обращался к родителями за советом по поводу работы, рассказывал, что на ней происходит, родители могли бы, благодаря жизненному опыту, определить, можно ли доверять той или иной компании или человеку, посоветовали бы, на что обратить внимание и какую дополнительную информацию необходимо узнать, уверена эксперт.

Родители, старайтесь общаться с подростками так, чтобы они в минуты сомнения или при возникновении проблем могли прийти к вам за помощью и поддержкой. Просите ставить вас в известность в случае любых трудностей. Вам важно убедиться, что выбранная ребенком работа законна и безопасна. Расскажите детям о различных схемах мошенничества в интернете, а в случае работы офлайн сами проверьте все документы организации Екатерина Кес психолог

Советы школьникам

«Как заработать деньги школьнику? Если у подростка никак не получается сделать первый шаг в сторону собственного заработка, он для начала может поспрашивать своих друзей, знакомых и одноклассников, не подрабатывают ли они где-либо, можно ли к ним присоединиться, — рекомендует Екатерина Кес. — Можно также обратиться к родителям, чтобы они узнали у своих друзей и знакомых, нужна ли им какая-либо помощь в их деле. Когда взрослые — друзья, родственники и знакомые семьи — будут знать, что в окружении есть подросток, который ищет работу, у юного кандидата появится намного больше шансов стать востребованным».

Советы родителям

Психолог убеждена: родителям важно всячески поддерживать ребенка на пути к собственному заработку. «Это очень ценно, что ребенок задумывается, как самостоятельно заработать первые деньги.

Важно сказать ребенку о вашей поддержке, что вам очень приятен интерес и вы готовы помочь ему, если в этом есть необходимость Екатерина Кес психолог

Кес советует уточнить у подростка, какие у него есть мысли, идеи, планы, нашел ли он что-то подходящее.