Педиатр Портняга рассказала, как часто дети могут болеть в течение года

Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр «СМ-Клиники» для детей Екатерина Портняга рассказала, какая частота заболеваний в год является нормой для детей.

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«Для маленьких детей в течение года вполне нормально переносить немало ОРИ или желудочно-кишечных расстройств. Число обычных заболеваний, которыми может переболеть ребёнок, значительно выше, чем у взрослых», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, дети могут простужаться до восьми раз в год, и это только в холодный период.

В то же время врач рекомендовала не дожидаться осложнений, так как под обычной простудой могут скрываться хронический тонзиллит, аденоидит, бронхиальная астма или аллергические заболевания.

«Для выявления причин частой заболеваемости у ребёнка для начала необходимо обратиться к педиатру. При необходимости могут потребоваться консультации и других специалистов, в том числе и детского аллерголога-иммунолога, детского отоларинголога, гастроэнтеролога. Кроме того, для выявления причины частых болезней важна комплексная диагностика», — заключила Портняга.